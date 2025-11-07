Hellenic Championship: Ο Αταμάν αντάλλαξε μπλουζάκια με τον Τζόκοβιτς - Η αφιέρωση του «Νόλε»

Onsports Team

Ο Εργκίν Αταμάν υποδέχθηκε τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο γραφείο του στο Telekom Center Athens, μετά την πρόκριση του Σέρβου στον τελικό του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250.

Η παρουσία του Νόβακ Τζόκοβιτς στην Αθήνα και το Telekom Center Athens, για το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250 αποτελεί ένα ξεχωριστό γεγονός για τον ελληνικό αθλητισμό.

Ο κορυφαίος Σέρβος τενίστας θα διεκδικήσει το Σάββατο (8/11) τον τίτλο, μετά την άνετη πρόκριση στον ημιτελικό της Παρασκευής (7/11).

Η αναμέτρηση έγινε παρουσία πολλών γνωστών προσωπικοτήτων, όπως του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ τον αγώνα παρακολούθησε και ο Εργκίν Αταμάν με τη σύζυγό του.

Μάλιστα, ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR, υποδέχθηκε τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο γραφείο του στο Telekom Center Athens, μετά το τέλος του αγώνα και αντάλλαξαν μπλουζάκια.

«Ήταν τιμή μου να φιλοξενήσω έναν από τους μεγαλύτερους στην ιστορία στην έδρα των πρωταθλητών, το ΟΑΚΑ και να παρακολουθήσω τη νίκη του. Του εύχομαι καλή επιτυχία για τον αυριανό τελικό», ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν.

Στην αφιέρωση στη μπλούζα που του έδωσε, ο Νόβακ Τζόκοβιτς έγραψε: «Για τον σούπερ προπονητή Αταμάν. Εύχομαι τα καλύτερα».