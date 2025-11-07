Hellenic Championship ATP 250: Στον τελικό της Αθήνας ο τρομερός Νόβακ Τζόκοβιτς!

Onsports Team

Ο θρυλικός Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στον Γιάνικ Χάνφμαν και επικρατώντας με 2-0 σετ (6-3, 6-4), ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στον τελικό του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship.

Η κυριαρχία του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250 συνεχίζεται!

Ο Σέρβος θρύλος του παγκόσμιου τένις (Νο5) επικράτησε του 33χρονου Γερμανού, Γιάνικ Χάφμαν (Νο117), με 6-3, 6-4 σε μόλις 79 λεπτά και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του εντυπωσιακού τουρνουά της Αθήνας.

Εκεί, όπου το Σάββατο (8/11) θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Σεμπ Κόρντα και τον Λορέντζο Μουζέτι.

Αυτός θα είναι ο 144ος τελικός στην τεράστια καριέρα του Νόβακ Τζόκοβιτς, που πάει για τον τίτλο υπ' αριθμόν 101! Με τη σημερινή νίκη του, μάλιστα, ο «Νόλε» έσπασε ένα σερί τεσσάρων ηττών σε ημιτελικά του tour φέτος.

Ο 38χρονος τενίστας θα παίξει στον τρίτο του φετινό τελικό στο Telekom Center Athens (μετά από Μαϊάμι και Γενεύη), φιλοδοξώντας να πανηγυρίσει το δεύτερό του τρόπαιο μέσα στο 2025.

Στο κλειστό του Παναθηναϊκού βρέθηκαν χιλιάδες φίλαθλοι για να παρακολουθήσουν τον GOAT του παγκόσμιου τένις. Ανάμεσά τους και ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ την αναμέτρηση είδαν από κοντά και ο Εργκίν Αταμάν με τη σύζυγό του.