Στο Telekom Center Athens Αταμάν, Σορτς και Μητσοτάκης
Οnsports Τeam 07 Νοεμβρίου 2025, 17:57
Ο ημιτελικός του Νόβακ Τζόκοβιτς έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον όλων και στις εξέδρες του γηπέδου βρίσκονται ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Εργκίν Αταμάν και αρκετοί παίκτες από την ομάδα του Παναθηναϊκού. 

Από τα μεγαλύτερα αθλητικά events της σεζόν, για τη χώρα μας, είναι το Hellenic Championsip ATP 250 που διεξάγεται αυτόν τον καιρό στο Telekom Center Athens και ο σημερινός ημιτελικός του Νόβακ Τζόκοβιτς έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον όλων. 

Για ένα ακόμα απόγευμα οι φίλοι του τένις έχουν βρεθεί στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, προεξέχοντος του Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Στο πλευρό του "Νόλε" και η "πράσινη" εξέδρα, καθώς στο γήπεδο βρίσκονται και παρακολουθούν τον σπουδαίο ημιτελικό, ο Εργκίν Αταμάν, ο Τι Τζέι Σορτς, ο Αλέξανδρος Σαμοντούρβ και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. 

55c81d13 74a1 492a aeac d60de04ccad6



