La Liga: Πέρασε από το «Σαν Μαμές» η Εσπανιόλ - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ολοκληρώθηκε το 2025 στη La Liga για την Εσπανιόλ που πήρε ένα εντυπωσιακό «διπλό» στο νέο «Σαν Μαμές» αφού επικράτησαν 2-1 της Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Αθλέτικ να προσπαθεί να επιβάλει τον ρυθμό της μπροστά στο κοινό της και τελικά να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 36ο λεπτό, όταν ο Μπερενγκέρ άνοιξε το σκορ, δίνοντας προβάδισμα στους Βάσκους. Ωστόσο, η απάντηση της Εσπανιόλ ήταν άμεση και ουσιαστική.

Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, στο 44΄, ο Ρομέρο ισοφάρισε, αλλάζοντας τις ισορροπίες και δίνοντας ψυχολογική ώθηση στους φιλοξενούμενους. Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, η Εσπανιόλ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο 52΄ ο Μίγια ολοκλήρωσε την ανατροπή, γράφοντας το 2-1.

Στη συνέχεια, οι Καταλανοί διαχειρίστηκαν με ωριμότητα το προβάδισμά τους, άντεξαν στην πίεση της Αθλέτικ και πανηγύρισαν μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη. Έτσι, το 2025 έκλεισε στη La Liga με την Εσπανιόλ να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα πως αποτελεί μια από τις ευχάριστες εκπλήξεις της σεζόν και διεκδικεί με αξιώσεις τους στόχους της.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής:

Βαλένθια-Μαγιόρκα 1-1 (52' Ντούρο - 23' Σαμού Κόστα)

Οβιέδο-Θέλτα 0-0

Λεβάντε-Σοσιεδάδ 1-1 (90'+ Ντε Λα Φουέντε-45' Κούμπο)

Οσασούνα-Αλαβές 3-0 (72΄,81΄πεν. Μπούντιμιρ, 90+3΄ Ντα Άρο)

Ρεάλ Μαδρίτης-Σεβίλλη 2-0 (38΄ Μπέλιγχαμ, 86΄πεν. Εμπαπέ)

Τζιρόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3 (13' Κόκε, 38' αυτ. Ρέις. 90'+ Γκριεζμάν)

Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα 0-2 (12' Ραφίνια, 63' Γιαμάλ)

Ελτσε-Ράγιο Βαγεκάνο 4-0 (6' Φορτ, 67' Ροντρίγκες, 70' Βαλέρα, 90'+1 Νέτο)

Μπέτις-Χετάφε 4-0 (16',49' Ρουϊμπάλ, 52' Φορνάλς, 60' Ερνάντες)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Εσπανιόλ 1-2 (38΄ Μπερενγκέρ - 44΄ Ρομέρο, 52΄ Μίγια)

Η βαθμολογία (17αγ.)

Μπαρτσελόνα 46 -18αγ.

Ρεάλ Μαδρίτης 42 -18αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 37 -18αγ.

Βιγιαρεάλ 35 -16αγ.

Εσπανιόλ 33

Ρεάλ Μπέτις 28

Θέλτα 23

Αθλέτικ Μπιλμπάο 23 -18αγ.

Έλτσε 22

Σεβίλη 20

Χετάφε 20

Οσασούνα 18

Μαγιόρκα 18

Αλαβές 18

Ράγιο Βαγεκάνο 18

Ρεάλ Σοσιεδάδ 17

Βαλένθια 16

Τζιρόνα 15

Ρεάλ Οβιέδο 11

Λεβάντε 10 -16αγ.