Πάλη: Εννέα μετάλλια πανηγύρισε η Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα

Οnsports Τeam

Στην έκτη ημέρα των αγώνων, που φιλοξενούνται στο κλειστό «Γ. Γαλανόπουλος» στο Λουτράκι, η ελληνική αποστολή πανηγύρισε την κατάκτηση εννέα μεταλλίων, από τα οποία τα επτά είναι χάλκινα.

Στις υψηλές πτήσεις ο Νίκος Βαγιώτης, θα έχει είτε χρυσή είτε ασημένια απόχρωση στη διάκρισή του, ενώ επίσης, στον τελικό των -66 κιλών U15 θα αγωνιστεί η Πολυξένη Μπαλντούνα, η οποία θα αντιμετωπίσει την Ουκρανή Βσέλινα Μέλνιτσουκ με φόντο την κορυφή.

Ο Βαγιώτης στον ημιτελικό, που είχε χαρακτήρα ελληνικού «εμφυλίου», επικράτησε του Σταύρου Παπουτσή και πανηγύρισε την σπουδαία πρόκρισή του στον τελικό των -71 κιλών για τις ηλικίες κάτω των 15 ετών. Στον τελικό για το χρυσό μετάλλιο ο Βαγιώτης θα τεθεί αντιμέτωπος με τον ανεξάρτητο αθλητή Ζάχαρ Λάριτσεφ. Το ματς θα διεξαχθεί στο απογευματινό πρόγραμμα της Παρασκευής (7/11).

Να σημειωθεί ότι ο Σταύρος Παπουτσής, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο και θα ανέβει στο βάθρο των νικητών, πέτυχε την Τετάρτη (5/11) αποφασιστική νίκη απέναντι στον Ιταλό, Βιντσέντζο Μίκολι, διαγράφοντας την πορεία του προς την διάκριση.

Το χάλκινο μετάλλιο στα -57 κιλά κάτω των 15 ετών κατέκτησε ο Αντώνης Ντόλιας. Ο Έλληνας πρωταθλητής στον ημιτελικό της κατηγορίας αντιμετώπισε τον Σαβέλι Μαλινκόφσκι από το Καζακστάν και πάλεψε για να μπει στον τελικό, σε ένα ματς στο οποίο έχασε στις λεπτομέρειες.

Ο Ιωάννης Αυγερίδης κατέκτησε επίσης το χάλκινο μετάλλιο και θα ανέβει στο βάθρο των νικητών. Στα -66 κιλά στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα μη Ολυμπιακών στυλ Πάλης της UWW U15 έφτασε στο ημιτελικό, όπου αντιμετώπισε τον Αρτιόμ Σαακιάν από το Καζακστάν. Εκεί γνώρισε την ήττα, όμως κατάφερε να φτάσει στη διάκριση.

Επίσης στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα U15 ο Αλέξανδρος Γιώργος Περακάκης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα -84 κιλά. Στον ημιτελικό ο Έλληνας έχασε από τον ανεξάρτητο αθλητή Έγκορ Ζβιάγκιντσεφ.