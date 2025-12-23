Premier League: «Ανάσα» για Φούλαμ, 1-0 τη Νότιγχαμ Φόρεστ

AP Photo/Dave Shopland

Οnsports Τeam

Με «χρυσό» σκόρερ τον Ραούλ Χιμένες, η Φούλαμ επικράτησε 1-0 της Νότιγχαμ Φόρεστ στο Λονδίνο, στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της 17ης αγωνιστικής της Premier League.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, με τον Μεξικανό επιθετικό να ευστοχεί από το σημείο του πέναλτι στο 45+5’.

Το τέρμα αυτό αποδείχθηκε αρκετό για την ομάδα του Μάρκο Σίλβα, η οποία πανηγύρισε μια νίκη μεγάλης σημασίας στη μάχη της παραμονής. Με το τρίποντο αυτό, η Φούλαμ αύξησε τη διαφορά της στους 10 βαθμούς από την επικίνδυνη ζώνη, αποκτώντας σημαντική βαθμολογική «ανάσα» ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

Στον αντίποδα, η Νότιγχαμ Φόρεστ γνώρισε ακόμη μία ήττα που τη διατηρεί σε δύσκολη θέση. Ο «βραχνάς» του υποβιβασμού εξακολουθεί να βαραίνει την ομάδα, η οποία καλείται να βρει άμεσα λύσεις για να αποφύγει περαιτέρω μπλεξίματα στη συνέχεια της σεζόν.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής:

Νιούκαστλ-Τσέλσι 2-2 (4', 20' Βολντεμάντε-49' Τζέιμς, 66' Πέδρο)

Μπόρνμουθ-Μπέρνλι 1-1 (67' Σεμένιο-90' Μπρόγια)

Μπράιτον-Σάντερλαντ 0-0

Μάντσεστερ Σίτι-Γουέστ Χαμ 3-0 (6', 69' Χάαλαντ, 38' Ράιντερς)

Γουλβς-Μπρέντφορντ 0-2 (63', 72' Λιούις-Πότερ)

Τότεναμ-Λίβερπουλ 1-2 (83΄ Ρισάρλισον - 56΄ Ισάκ, 66΄ Εκιτικέ)

Έβερτον-Άρσεναλ 0-1 (27΄πεν. Γκιόκερες)

Λιντς-Κρίσταλ Πάλας 4-1 (38΄,45+4΄ Κάλβερτ Λιούιν, 60΄ Άμπαντου, 90+11΄ Σταχ - 90+2΄πεν. Ντέβενι)

Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Γ. 2-1 (45', 57' Ρότζερς-45' + Κούνια)

Φούλαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-0 (45+5΄πεν. Ραούλ Χιμένες)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 17 αγώνες)

Άρσεναλ 39

Μάντσεστερ Σίτι 37

Άστον Βίλα 36

Τσέλσι 29

Λίβερπουλ 29

Σάντερλαντ 27

Κρίσταλ Πάλας 26

Μάντσεστερ Γ. 26

Έβερτον 24

Μπράιτον 24

Νιούκαστλ 23

Μπρέντφορντ 23

Φούλαμ 23

Μπόρνμουθ 22

Τότεναμ 22

Λιντς 19

Νότιγχαμ Φόρεστ 18

Γουέστ Χαμ 13

Μπέρνλι 11

Γουλβς 2