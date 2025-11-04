Ενθουσιασμένος με το Hellenic Championship ATP 250 ο Βαβρίνκα

Οnsports Τeam

Ο σπουδαίος τενίστας, Σταν Βαβρίνκα, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το τουρνουά του Telekom Center Athens, αλλά και το κοινό της Αθήνας και αποκάλυψε πως παρά τα 40 του χρόνια θα ήθελε να επιστρέψει και του χρόνου.

Ο Σταν Βαβρίνκα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγωνιστεί για μια ακόμη σεζόν, όπως είπε ο ίδιος στη συνέντευξη Τύπου, μετά τη νίκη του κόντρα στον Μπόουτικ φαν ντε Σάντσχουλπ.

Ο 40χρονος τενίστας δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το τουρνουά της Αθήνας αλλά και το ελληνικό κοινό, αποθέωσε τον Νόβακ Τζόκοβιτς και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δώσει και το χρόνου το παρών στο συγκεκριμένο τουρνουά.

«Είμαι χαρούμενος που τα κατάφερα σε αυτόν τον αγώνα, ήταν πραγματικά πολύ δύσκολος για μένα. Στην αρχή το παιχνίδι ήταν πολύ επιθετικό, οπότε δεν ήταν εύκολο, αλλά στη συνέχεια άρχισα να παίζω καλύτερα, να βρίσκω περισσότερο τον ρυθμό μου, να γίνονται πιο μεγάλες ανταλλαγές χτυπημάτων, μπήκα περισσότερο στο παιχνίδι, σέρβιρα καλά, άλλαζα ρυθμό στο σερβίς… Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, στην Αθήνα, για πρώτη φορά. Είχα πολλή υποστήριξη σήμερα το βράδυ και είναι υπέροχο που έχω την ευκαιρία να παίξω έναν ακόμα αγώνα».

«Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία για μένα»

Για το λόγο που συνεχίζει να παίζει, ο Βαβρίνκα είπε: «Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία για μένα, αυτός είναι και ένας από τους λόγους που συνεχίζω να παίζω λίγο ακόμα. Δεν γίνομαι νεότερος, αλλά προσπαθώ να απολαμβάνω αυτές τις στιγμές. Το να έρθω εδώ, σε ένα νέο τουρνουά για πρώτη φορά στην Αθήνα, και να έχω τόση υποστήριξη είναι απίστευτο. Είμαι πολύ ευγνώμων γι’ αυτό και ανυπομονώ για τον επόμενο αγώνα».

«Ένας από τους λόγους που συνεχίζω είναι αυτά τα συναισθήματα. Να βλέπω τους φιλάθλους να με υποστηρίζουν, να μου δίνουν τόση ενέργεια, είναι ακόμα κάτι εκπληκτικό. Ξέρω πως, όταν σταματήσω, δεν θα μπορώ να ζήσω κάτι παρόμοιο αλλού. Και, όπως είπα, είναι ξεχωριστό για μένα, μετά από τόσα χρόνια, να ανακαλύπτω μια καινούρια πόλη, ένα καινούριο τουρνουά».

“Είμαι χαρούμενος που πήρα την ευκαιρία να έρθω εδώ, που έλαβα μια wild card από τον διευθυντή του τουρνουά και είμαι πολύ ευγνώμων γι’ αυτό. Ήταν σημαντικό για μένα να κερδίσω σήμερα, να έχω την ευκαιρία να μείνω μερικές μέρες ακόμα εδώ και να δω τι μπορώ να κάνω στη συνέχεια.”

«Πρόκληση ο Μουζέτι»

Για τον επόμενο αντίπαλό του Λορέντσο Μουζέτι που θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη (5/11) ο Βαβρίνκα τόνισε: «Ναι, θα είναι μια μεγάλη πρόκληση φυσικά. Είχε μια πολύ καλή χρονιά και προσπαθεί να προκριθεί στο Τορίνο, οπότε είναι μια σημαντική πρόκληση και για εκείνον, θα είναι δύσκολο. Παίζει εξαιρετικά, τον έχω δει να αγωνίζεται πολλές φορές φέτος και ανυπομονώ να παίξω μαζί του, να δω σε τι επίπεδο βρίσκομαι».

«Θα ήθελα να παίξω και του χρόνου σε κάποια τουρνουά»

Ο Βαβρίνκα απάντησε και στο αν θα τον δούμε να αγωνίζεται την επόμενη σεζόν: «Μετά τα 40 είναι δύσκολο να κάνεις μακροπρόθεσμα σχέδια, αλλά θα ήθελα να παίξω και του χρόνου σε κάποια τουρνουά – σίγουρα θα προσπαθήσω να το κάνω».

«Ο Νόβακ έχει κερδίσει τα πάντα»

Για το ερώτημα του σπουδαιότερου τενίστα όλων των εποχών, ο Ελβετός είχε σχεδόν έτοιμη την απάντηση: «Ο Νόβακ έχει κερδίσει τα πάντα, περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο. Έχει κερδίσει τα πάντα, βελτιώνεται κάθε χρόνο, σε κάθε τουρνουά. Για μένα είναι ξεκάθαρο. Στο τέλος θεωρώ ότι ήμουν τυχερός που έπαιξα στην ίδια εποχή με εκείνον, με τον Ρότζερ, με τον Ράφα, με τον Άντι. Αυτοί ήταν οι καλύτεροι παίκτες στον κόσμο για πολλά χρόνια. Ήταν πάντα μεγάλη πρόκληση, αλλά και ως φίλαθλος ήταν υπέροχο να τους βλέπω να αγωνίζονται μεταξύ τους, να παλεύουν, να βλέπω πώς ο Νόβακ, που ήταν νεότερος, εξελίχθηκε για να τους αντιμετωπίσει. Αυτή είναι η ομορφιά του αθλητισμού, η ομορφιά του τένις: κάθε παίκτης έχει την ευκαιρία να βελτιωθεί, να νικήσει οποιονδήποτε, Και ο Νόβακ το έχει κάνει αυτό περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο».