Ερντέμ: «Ιστορική επιτυχία η πρόκρισή μας στις 16»

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Τον απολογισμό της για το πρώτο μισό της σεζόν, με αφορμή την ολοκλήρωση του 2025, έκανε η Σελέν Ερντέμ, με την Τουρκάλα προπονήτρια του Παναθηναϊκού να εμφανίζεται απόλυτα ικανοποιημένη από την έως τώρα πορεία της ομάδας.

Η κόουτς Ερντέμ στάθηκε ιδιαίτερα στη μεγάλη πρόκριση απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, αποτέλεσμα που έφερε τον Παναθηναϊκό ανάμεσα στις 16 καλύτερες ομάδες του EuroCup, χαρακτηρίζοντάς την ιστορική επιτυχία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εξαιρετική παρουσία της ομάδας στο πρωτάθλημα, όπου ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο αήττητη, επιβεβαιώνοντας τους στόχους που είχαν τεθεί από την πρώτη ημέρα της σεζόν.

Η Τουρκάλα τεχνικός υπογράμμισε την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά που έδειξαν οι παίκτριές της, τονίζοντας ότι αγωνίζονται με πνεύμα αντάξιο της ιστορίας και των αξιών του συλλόγου. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις δυσκολίες, σημειώνοντας πως αυτή τη στιγμή τρεις αθλήτριες αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, με το ιατρικό επιτελείο να εργάζεται για την όσο το δυνατόν ταχύτερη επιστροφή τους.

Αναλυτικά όσα σημείωσε η κόουτς Ερντέμ:

«Ολοκληρώσαμε το πρώτο μισό της σεζόν όπως ελπίζαμε, σύμφωνα με τους στόχους που θέσαμε την πρώτη ημέρα της σεζόν.

Ολοκληρώσαμε το πρώτο μισό του πρωταθλήματος αήττητοι και πετύχαμε μια ιστορική επιτυχία, παίρνοντας την πρόκριση στις 16 πρώτες από τις 64 ομάδες του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου.

Από την πρώτη μέρα, οι παίκτριες μου επέδειξαν τεράστια αφοσίωση και σκληρή δουλειά, παίζοντας μπάσκετ αντάξιο του πνεύματος του Παναθηναϊκού. Αυτή τη στιγμή, τρεις από τις παίκτριές μας είναι τραυματίες και υποβάλλονται σε θεραπεία για να αναρρώσουν το συντομότερο δυνατό.

Εν τω μεταξύ, είμαστε πολύ χαρούμενοι για την επιστροφή της αρχηγού μας, Άννας Νίκης. Τώρα, κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα πριν από τη δεύτερη φάση. Μετά από αυτό, θέλουμε να νικήσουμε όλους τους μεγάλους αντιπάλους αγωνιζόμενες με όλη μας την καρδιά για αυτό.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το τεχνικό μου επιτελείο και τις παίκτριες μου για τις προσπάθειές τους μέχρι στιγμής. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους οπαδούς μας που δεν μας άφησαν ποτέ μόνους. Καλά Χριστούγεννα σε όλους σας».