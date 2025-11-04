Hellenic Championship ATP 250: Ιστορική πρεμιέρα Τζόκοβιτς στο Telekom Center Athens

ΝΙΚΟΣ ΡΑΖΗΣ

Την πρώτη του παρουσία στο Hellenic Championship ATP 250 της Αθήνας θα κάνει ο Νόβακ Τζόκοβιτς το απόγευμα της Τρίτης (04/11) αντιμετωπίζοντας τον Αλεχάντρο Ταμπίλο.

Την Τρίτη (04/11) στο Telekom Center Athens θα γραφτεί ιστορία. Ο θρυλικός Νόβακ Τζόκοβιτς θα αγωνιστεί για πρώτη φορά επί ελληνικού εδάφους, δίνοντας λάμψη στο Hellenic Championship ATP 250, στην επιστροφή του ATP Tour στην Ελλάδα για πρώτη φορά μετά από τρεις δεκαετίες.

Ο «Νόλε», ο οποίος είναι ο Νο1 του ταμπλό και όπως είναι εύκολα αντιληπτό έχει προσελκύσει όλο το ενδιαφέρον του κόσμου, θα αντιμετωπίσει τον Αλεχάντρο Ταμπίλο, μετά τη νίκη του Χιλιανού 2-1 σετ (7-6(7), 6(6)-7, 7-5) επί του Αυστραλού, Άνταμ Ουόλτον.

Ο αγώνας Τζόκοβιτς - Ταμπίλο είναι ο τρίτος στο πρόγραμμα του κεντρικού court, κάτι που σημαίνει ότι αναμένεται να ξεκινήσει στις 18:00. Η αναμέτρηση θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports6HD, όπως και όλα που διεξάγονται στο Telekom Center Athens.