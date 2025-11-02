Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship 250: Την Δευτέρα (3/11) η αναμέτρηση του Βαβρίνκα

Οnsports Τeam

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της τρίτης ημέρας του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, με την αναμέτρηση του Σταν Βαβρίνκα να δεσπόζει.

Οι διοργανωτές του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship έκαναν γνωστό το πρόγραμμα της τρίτης ημέρας του τουρνουά στην Αθήνα. Tο όνομα που πρωταγωνιστεί είναι αυτό του Σταν Βαβρίνκα, ο οποίος αντιμετωπίζει τον Μπότις Βαν ντε Ζαντσούλπ.

Ο τρεις φορές κάτοχος Grand Slam τίτλου είναι έτοιμος να κάνει την πρεμιέρα του στο σπουδαίο τουρνουά της Αθήνας στις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας (3/11).

Γνωστός για το πιο δυναμικό και συνάμα ντελικάτο του backhand με το ένα χέρι, ο Ελβετός πρώην Νο.3 του κόσμου συνεχίζει να ενθουσιάζει το κοινό με το πάθος και την ακρίβειά του.

Ο νικητής της αναμέτρησης θα βρεθεί αντιμέτωπος στη φάση των "16" με το Νο.2 του ταμπλό, Λορέντζο Μουζέτι με τον οποίο αναμένεται να διεκδικήσουν ένα εισιτήριο για την προημιτελική φάση.

Εισιτήρια για τις ημέρες του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship 250 μπορείτε να προμηθευτείτε εδώ.