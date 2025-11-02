Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship 250: Την Δευτέρα (3/11) η αναμέτρηση του Βαβρίνκα
Οnsports Τeam 02 Νοεμβρίου 2025, 15:55
ΣΠΟΡ

Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship 250: Την Δευτέρα (3/11) η αναμέτρηση του Βαβρίνκα

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της τρίτης ημέρας του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, με την αναμέτρηση του Σταν Βαβρίνκα να δεσπόζει.

Οι διοργανωτές του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship έκαναν γνωστό το πρόγραμμα της τρίτης ημέρας του τουρνουά στην Αθήνα. Tο όνομα που πρωταγωνιστεί είναι αυτό του Σταν Βαβρίνκα, ο οποίος αντιμετωπίζει τον Μπότις Βαν ντε Ζαντσούλπ.

Ο τρεις φορές κάτοχος Grand Slam τίτλου είναι έτοιμος να κάνει την πρεμιέρα του στο σπουδαίο τουρνουά της Αθήνας στις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας (3/11).

Γνωστός για το πιο δυναμικό και συνάμα ντελικάτο του backhand με το ένα χέρι, ο Ελβετός πρώην Νο.3 του κόσμου συνεχίζει να ενθουσιάζει το κοινό με το πάθος και την ακρίβειά του.

Ο νικητής της αναμέτρησης θα βρεθεί αντιμέτωπος στη φάση των "16" με το Νο.2 του ταμπλό, Λορέντζο Μουζέτι με τον οποίο αναμένεται να διεκδικήσουν ένα εισιτήριο για την προημιτελική φάση.

Εισιτήρια για τις ημέρες του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship 250 μπορείτε να προμηθευτείτε εδώ.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΣΠΟΡ

Ν. Τζόκοβιτς: Ντεμπούτο την Τρίτη στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250

Ν. Τζόκοβιτς: Ντεμπούτο την Τρίτη στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250
ΣΠΟΡ

Hellenic Championship ATP 250: Πρεμιέρα για Σακελλαρίδη - Το πρόγραμμα της ημέρας

Hellenic Championship ATP 250: Πρεμιέρα για Σακελλαρίδη - Το πρόγραμμα της ημέρας

Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Φέρνει ενίσχυση στο σκάουτινγκ ο Μπενίτεθ
25 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Φέρνει ενίσχυση στο σκάουτινγκ ο Μπενίτεθ
ΣΠΟΡ
Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship 250: Την Δευτέρα (3/11) η αναμέτρηση του Βαβρίνκα
1 ώρα πριν Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship 250: Την Δευτέρα (3/11) η αναμέτρηση του Βαβρίνκα
SUPER LEAGUE 2
Super League 2: Ο Πανιώνιος πέρασε με ανατροπή από τη Σύρο
1 ώρα πριν Super League 2: Ο Πανιώνιος πέρασε με ανατροπή από τη Σύρο
ΣΠΟΡ
Hellenic Championship: «Τρέλα» για τον Τζόκοβιτς - Μοίρασε χαμόγελα στο Telekom Center Athens
2 ώρες πριν Hellenic Championship: «Τρέλα» για τον Τζόκοβιτς - Μοίρασε χαμόγελα στο Telekom Center Athens
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved