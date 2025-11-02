Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Απίθανο timelapse βίντεο της μεταμόρφωσης του Telekom Center Athens σε γήπεδο τένις
Οnsports Τeam 02 Νοεμβρίου 2025, 13:01
ΣΠΟΡ

Απίθανο timelapse βίντεο της μεταμόρφωσης του Telekom Center Athens σε γήπεδο τένις

Το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250 ξεκίνησε στο Telekom Center Athens που μέσα σε χρόνο ρεκόρ μεταμορφώθηκε σε γήπεδο τένις.

Το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, η σπουδαία διοργάνωση τένις φιλοξενείται στο Telekom Center Athens από την 1η έως την 8η Νοεμβρίου.

Η πρεμιέρα έγινε το Σάββατο (1/11) με αναμετρήσεις για τους προκριματικούς γύρους και συνεχίζεται σήμερα (2/11) με την αναμέτρηση του Στέφανου Σακελλαρίδη να ξεχωρίζει.

Την Τρίτη (4/11), μάλιστα, θα κάνει την εμφάνισή του ο GOAT του παγκόσμιου τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος βρέθηκε το Σάββατο στο Telekom Center Athens και μοίρασε χαρά σε όσους έδωσαν το παρών στο γήπεδο.

Την ίδια ώρα, οι διοργανωτές κοινοποίησαν με βίντεο το τρομερό timelapse video της μεταμόρφωσης του Telekom Center Athens σε γήπεδο τένις.



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: «Ντου» οπαδών στο ΣΕΦ - Έφυγε τρέχοντας η Χατζηλεοντή, άφαντη η αστυνομία
5 λεπτά πριν Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: «Ντου» οπαδών στο ΣΕΦ - Έφυγε τρέχοντας η Χατζηλεοντή, άφαντη η αστυνομία
BASKET LEAGUE
Ολυμπιακός - Ηρακλής 103-87: «Καθάρισε» στο τέλος με Βεζένκοφ και Χολ - Βίντεο
34 λεπτά πριν Ολυμπιακός - Ηρακλής 103-87: «Καθάρισε» στο τέλος με Βεζένκοφ και Χολ - Βίντεο
CHAMPIONS LEAGUE
Ολυμπιακός - PSV Αϊντχόφεν: Ο Τουρπέν «σφυρίζει» στη «μάχη» του Φαλήρου
1 ώρα πριν Ολυμπιακός - PSV Αϊντχόφεν: Ο Τουρπέν «σφυρίζει» στη «μάχη» του Φαλήρου
BASKET LEAGUE
Ολυμπιακός - Ηρακλής: Τρομερή ενέργεια του Μωραΐτη - Έκανε «ποδιά» στον Νιλικίνα (video)
2 ώρες πριν Ολυμπιακός - Ηρακλής: Τρομερή ενέργεια του Μωραΐτη - Έκανε «ποδιά» στον Νιλικίνα (video)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved