Βόλεϊ Γυναικών: Εύκολα ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ «λύγισε» τον Πανιώνιο

Onsports Team

Οι «πράσινες» δεν συνάντησαν δυσκολίες κόντρα στον Ηλυσιακό, με τον «δικέφαλο» να επικρατεί στο ντέρμπι με τις «κυανέρυθρες».

Άνετη επικράτηση για τα κορίτσια του Παναθηναϊκού στην 3η αγωνιστική της Α1. Οι «πράσινες» επικράτησαν με 3-0 του Ηλυσιακού, δίχως να συναντήσουν δυσκολίες σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Πήραν το πρώτο σετ 25-13, το δεύτερο 25-17, για να τελειώσουν άνετα το ματς με 25-14.

Στο ντέρμπι της αγωνιστικής, ο ΠΑΟΚ ανάγκασε τον Πανιώνιο σε μια ακόμη ήττα. Ο «δικέφαλος» με 3-0 σετ επιβλήθηκε της φιλόδοξης ομάδας από τη Νέα Σμύρνη (25-13, 25-17, 25-14).

Α1 Γυναικών – 3η αγωνιστική

Θέτις Βούλας-Μαρκόπουλο 2-3 (13-25, 25-21, 23-25, 25-16, 11-15)

ΑΟ Θήρας-Άρης 3-0 (25-23, 25-16, 25-19)

ΑΕΚ-ΖΑΟΝ 3-0 (25-14, 27-25, 25-22)

ΠΑΟΚ-Πανιώνιος 3-0 (25-19, 25-20, 25-17)

Παναθηναϊκός-Ηλυσιακός 3-0 (25-13, 25-17, 25-14)

Ολυμπιακός - Μίλων 2/11, 15:30

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Παναθηναϊκός 9-2 8

ΠΑΟΚ 8-3 7

Μαρκόπουλο 9-6 6

ΖΑΟΝ 6-5 5

Μίλωνας 6-3 5 -2αγ.

Ολυμπιακός 5-4 4 -2αγ.

Πανιώνιος 5-7 4

ΑΟ Θήρας 6-6 4

ΑΕΚ 6-6 4

Ηλυσιακός 3-8 2

Θέτις Βούλας 5-9 2

Άρης 0-9 0