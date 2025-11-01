Hellenic Championship: Λεσόρ και Χουάντσο στο Telekom Center Athens

Onsports Team

Οι αστέρες του Παναθηναϊκού AKTOR δεν έχασαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τένις στο ελληνικό τουρνουά ATP 250.

H επιστροφή ενός σπουδαίου τουρνουά ATP στην Ελλάδα μετά από 30 χρόνια, αποτελεί πόλο έλξης για τον κόσμο. Είτε τους απλούς φιλάθλους, είτε τους αθλητές άλλων σπορ. Έτσι, στο Telekom Center Athens όπου διεξάγονται τα προκριματικά του Hellenic Championship (2-8/11) βρέθηκαν δύο αστέρια του μπάσκετ.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και ο Ματίας Λεσόρ, δεν έχασαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τένις υψηλού επιπέδου, αλλά και το πως διαμορφώθηκε το «στολίδι» του Telekom Center Athens για να φιλοξενήσει το τουρνουά.

Μαζί με τον Ισπανό φόργουορντ ήταν και τα παιδιά του Τζέριαν Γκραντ, ενώ ο Ματίας Λεσόρ δε χάλασε το χατίρι σε μικρούς θαυμαστές του που θέλησαν να φωτογραφηθούν μαζί του.