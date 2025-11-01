Ομάδες

Hellenic Championship ATP 250: «Απογοητευτικό που το χάνω, αλλά…» - Η δήλωση του απόντα Τσιτσιπά
EPA/YANNIS KOLESIDIS, ΑΜΠΕ
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 01 Νοεμβρίου 2025, 14:50
Hellenic Championship ATP 250: «Απογοητευτικό που το χάνω, αλλά…» - Η δήλωση του απόντα Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξήγησε τους λόγους που τον ανάγκασαν να αποσύρει τη συμμετοχή του από το Hellenic Championship ATP 250.

Ο Έλληνας τενίστας βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου (01/11) στο Telekom Center Athens και παρακολούθησε την προσπάθεια του μικρότερου αδερφού του, Παύλου.

Λίγη ώρα αργότερα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς με δήλωση του αναφέρθηκε στην απουσία του από το τουρνουά, υπογραμμίζοντας ότι ο γιατρός του τον συμβούλεψε να ξεκουραστεί και να επικεντρωθεί στην ανάρρωσή του.

Η δήλωση του Στέφανου Τσιτσιπά

«Γεια σε όλους, με λύπη ανακοινώνω ότι δεν θα αγωνιστώ στο Hellenic Championship στην Αθήνα. Ο γιατρός μου με συμβούλεψε να ξεκουραστώ και να επικεντρωθώ στην ανάρρωση, για να είμαι έτοιμος για τη σεζόν του 2026.

Θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές που έφεραν αυτό το καταπληκτικό γεγονός στην Ελλάδα. Είναι απογοητευτικό που το χάνω, αλλά είναι η σωστή επιλογή για την υγεία μου. Θα επιστρέψω πιο δυνατός.

Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξή σας».



