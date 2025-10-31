Ομάδες

Κλοπή 1,5 εκατ. ευρώ στη World Athletics από υπαλλήλους
Onsports Team 31 Οκτωβρίου 2025, 20:25
ΣΠΟΡ

Κλοπή 1,5 εκατ. ευρώ στη World Athletics από υπαλλήλους

Άνθρωποι που δούλευαν στην Παγκόσμια Ομοσπονδία στίβου, ευθύνονται για την υπεξαίρεση ποσού που φτάνει τα 1.500.000 ευρώ.

Δύο μόνιμοι υπάλληλοι της World Athletics και ένας συμβασιούχος σύμβουλος, είναι οι υπεύθυνοι για την κλοπή 1.500.000 ευρώ από την Παγκόσμια Ομοσπονδία στίβου. Οι συγκεκριμένα υπεξαίρεσαν συστηματικά το τεράστιο αυτό ποσό, σε διάστημα ετών όπως αποκάλυψε η ίδια η Ομοσπονδία.

Έγινε έλεγχος μέσω του οποίου αποκαλύφθηκε η υπεξαίρεση. Ακολούθησε εσωτερική έρευνα στη World Athletics, με την υπόθεση να καταλήγει σε καταγγελίες συμβάσεων και ποινικές διώξεις.

«Λεπτομερείς υποθέσεις έχουν προετοιμαστεί και παραδοθεί στις αρμόδιες δικαστικές και νομικές αρχές για ποινική έρευνα. Η World Athletics έδωσε εντολή για ανεξάρτητη λογιστική αναθεώρηση της περιόδου για να συμπληρώσει τη δική της εσωτερική έρευνα και δεν βρέθηκε καμία άλλη δόλια δραστηριότητα. Ένα σύνολο ενισχυμένων εσωτερικών οικονομικών ελέγχων εισάγεται σε ολόκληρο τον οργανισμό», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας στίβου.

Ο πρόεδρος της World Athletics, Σεμπάστιαν Κόου, δήλωσε: «Πολλοί οργανισμοί κρύβουν περιστατικά σαν κι αυτό, τερματίζοντας την απασχόληση με περιορισμένες πληροφορίες, κάτι που επιτρέπει στους δράστες να συνεχίσουν τις απάτες και τις κλοπές τους εντός νέων οργανισμών. Δεν είμαστε αυτό το είδος οργανισμού.

Έχουμε χτίσει μια ισχυρή φήμη για την καλή διακυβέρνηση, τη διαφάνεια και για την υπεράσπιση του δικαίου, ακόμη και αν μερικές φορές είναι λίγο άβολο. Αυτό είναι άβολο, αλλά είναι σημαντικό να κάνουμε το σωστό».

 



