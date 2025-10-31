Πέθανε ο Ιρανός βολεϊμπολίστας μετά από 11 μέρες στην εντατική - Υπέστη ηλεκτροπληξία σε πισίνα

Οnsports Τeam

Εγκεφαλικά νεκρός κηρύχθηκε μετά από 11 ημέρες στην εντατική ο 26χρονος Ιρανός αθλητής Saber Kazemi, ο οποίος υπέστη ηλεκτροπληξία σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ντόχα του Κατάρ, όπου αρχικά νοσηλεύθηκε, πριν μεταφερθεί στο Ιράν.

Τον θάνατό του, επιβεβαίωσε η Ιρανική Ομοσπονδία Βόλεϊ. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το περιστατικό σημειώθηκε στις 18 Οκτωβρίου στην πρωτεύουσα του Κατάρ, όταν ο Καζεμί υπέστη ηλεκτροπληξία κατά την είσοδό του στην πισίνα του ξενοδοχείου όπου διέμενε. Στη συνέχεια, μια ιατρική ομάδα τον επανέφερε στη ζωή, αλλά έπεσε σε κώμα λόγω εγκεφαλικής βλάβης. Μετά την αρχική παρέμβαση σε κέντρο υγείας στη Ντόχα, η οικογένεια ζήτησε τη μεταφορά του σε νοσοκομείο της Τεχεράνης τις τελευταίες του μέρες.

Η ιατρική επιτροπή της Ιρανικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης επιβεβαίωσε με βάση κλινικές εξετάσεις ότι «η εγκεφαλική δραστηριότητα του Saber Kazemi έχει κηρυχθεί μη αναστρέψιμη και η κλινική του κατάσταση περιγράφεται ως εγκεφαλικά νεκρή».

Παρά τη σοβαρότητα της διάγνωσης, παρέμεινε συνδεδεμένος με μηχανήματα υποστήριξης ζωής στην εντατική.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι ο αθλητής είπε ότι είχε υποστεί ισχυρό ηλεκτροσόκ λίγες στιγμές πριν χάσει τις αισθήσεις του, αν και ο Δρ Τζαμπάρι, ο οποίος συμμετείχε στη μεταφορά του Καζεμί, συνέστησε μια πρόσθετη ιατρική εξέταση πριν διαπιστωθούν τα οριστικά αίτια.

Ο θάνατος του παίκτη είχε αντίκτυπο στην αθλητική κοινότητα στο Ιράν και το Κατάρ.

Σύμφωνα με το IRNA, «η απώλεια του Καζεμί αντιπροσωπεύει έναν ανεπανόρθωτο τραυματισμό για όλο το ιρανικό και παγκόσμιο βόλεϊ». Μέσω των κοινωνικών δικτύων, πολλοί οπαδοί και πρώην συμπαίκτες εξέφρασαν τη θλίψη τους και επικαλέστηκαν τις επιτυχίες του στον αγωνιστικό χώρο.

Γεννημένος στο Γκουργκάν, ο Καζέμι διέπρεψε ως αντίπαλος επιθετικός, εκπροσωπώντας ομάδες στο Ιράν, την Τουρκία, το Κατάρ, το Κουβέιτ και την Ινδονησία.

Το πρώτο του παιχνίδι με την εθνική ομάδα ανδρών ήρθε το 2018, σε έναν αγώνα εναντίον της Βραζιλίας στο Nations League. Την ίδια χρονιά, συνέβαλε στο χρυσό μετάλλιο στους Ασιατικούς Αγώνες που διεξήχθησαν στην Ινδονησία. Επιπλέον, συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2020, όπου το Ιράν έφτασε στην ένατη θέση και, το 2021, αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) μετά την κατάκτηση του ασιατικού τίτλου, σύμφωνα με το Mehr News.

Το ατύχημα που οδήγησε στο θάνατό του παραμένει υπό μελέτη. Οι ιατρικές και αθλητικές αρχές επανέλαβαν ότι οι λεπτομέρειες σχετικά με την ηλεκτροπληξία δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί πλήρως και η ανάγκη για πρόσθετες έρευνες για τον προσδιορισμό της αλληλουχίας των γεγονότων παραμένει. Η οικογένεια του αθλητή, μαζί με τη διεθνή κοινότητα του βόλεϊ, παραμένει σε αναμονή της ολοκλήρωσης των ερευνών και των εκδηλώσεων μνήμης που θα αποτίσουν φόρο τιμής στην καριέρα και την επαγγελματική κληρονομιά του Saber Kazemi.