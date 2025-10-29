Hellenic Championship ATP 2025: Το Σάββατο (01/11) η κλήρωση για το κυρίως ταμπλό – Το πρόγραμμα

INTIME SPORTS

Το Σάββατο (01/11) θα γίνει γνωστό το bracket του Vanda Pharmaceutical Hellenic Championship 250, καθώς θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για το κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης.

Η Ελλάδα επιστρέφει στον παγκόσμιο χάρτη του τένις με τη διεξαγωγή του «250αριού» στο Telekom Center Athens, το διάστημα 1-8 Νοεμβρίου.

Το «παρών» θα δώσουν, πέρα από τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κι ο Κάρεν Χατσάνοφ, ενώ wild card έχουν δοθεί στον Σταν Βαβρίνκα και τον Στέφανο Σακελλαρίδη. Εκτός από τους παραπάνω, έχουν δηλωθεί οι Γίρι Λεχέτσκα, Ζοάο Φονσέκα και Βαλεντίν Βασερό, ενώ από την άλλη έχουν ήδη αποσυρθεί οι Γιάκουμπ Μένσικ, Σεμπάστια Μπαέζ, Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ. Τελευταία απώλεια ήταν Μάρτον Φούτσοβιτς.

Οι τενίστες θα μάθουν τη διαδρομή που θα πρέπει να ακολουθήσουν μέχρι την κατάκτηση του τίτλου το ερχόμενο Σάββατο (01/11). Συγκεκριμένα, στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για το κυρίως ταμπλό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα