Τζόκοβιτς – Τσιτσιπάς: Ακυρώθηκε η εκδήλωση στο Ζάππειο πριν το Hellenic Championship ATP 250

Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά η ανοικτή εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί στο Ζάππειο με τους Νόβακ Τζόκοβιτς και Στέφανο Τσιτσιπά, ενόψει του Hellenic Championship ATP 250.

Η Ελλάδα επιστρέφει στον παγκόσμιο χάρτη του τένις με τη διεξαγωγή του «250αριού» στο Telekom Center Athens, το διάστημα 1-8 Νοεμβρίου.

Το «παρών» θα δώσουν σπουδαία ονόματα του παγκόσμιου τένις, προεξέχοντος των Νόβακ Τζόκοβιτς και Στέφανου Τσιτσιπά. Το απόγευμα της Παρασκευής (30/10), μάλιστα, είχε προγραμματιστεί και μια πολύ όμορφη ανοιχτή εκδήλωση, ανοίγοντας άτυπα την αυλαία.

Δυστυχώς, όμως, το tennis show στον προαύλιο χώρο του Ζαππείου Μεγάρου, με αφορμή το διεθνές τουρνουά Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, τελικά δεν θα πραγματοποιηθεί για τεχνικούς και λειτουργικούς λόγους.