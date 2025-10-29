Παρτιζάν: Τραγωδία - Νεκρός 16χρονος αθλητής έπειτα από δυστύχημα με λεωφορείο

Οnsports Τeam

Τραγική κατάληξη είχε η επιστροφή της αποστολής της Παρτιζάν στο Βελιγράδι από το Αζερμπαϊτζάν, καθώς ένας 16χρονος αθλητής έχασε τη ζωή του έπειτα από δυστύχημα τα ξημερώματα της Τετάρτης (29/10).

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν δημοσιεύματα από την γειτονική χώρα, το λεωφορείο που μετέφερε την αποστολή της ομάδας νέων των «ασπρόμαυρων», κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με προστατευτικές μπάρες και κατέληξε σ’ ένα κανάλι.

Η αποστολή της ομάδας τζούντο της Παρτιζάν επέστρεψε από το Αζερμπαϊτζάν, έχοντας ολοκληρώσει την παρουσία της σε διεθνές τουρνουά και μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος ενός 16χρονου αθλητή, ενώ ο οδηγός, αλλά και δύο ακόμα αθλητές, ένα 13χρονο παιδί και ένα 16χρονο, έχουν μεταφερθεί σε κεντρικό νοσοκομείο στη Βοϊβοντίνα με σοβαρά τραύματα.

Το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της Τετάρτης (29/10) στον αυτοκινητόδρομο Νόβι Σαντ - Βελιγραδίου, λίγο μετά τα διόδια, ενώ ο 43χρονος οδηγός του λεωφορείου υποβλήθηκε σε τεστ για τη χρήση αλκοόλ αλλά ήταν αρνητικός. Οι αρχές της περιοχής συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας.