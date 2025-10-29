Champions League Πόλο: «Περίπατος» του Ολυμπιακού στη Βουδαπέστη

Onsports Team

«Ζευγάρωσε» τις επιτυχίες του ο Ολυμπιακός στη φάση των «16» του Champions League Υδατοσφαίρισης Ανδρών.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετέτρεψαν σε παράσταση για έναν ρόλο την αναμέτρηση με τη Βάσας, στη Βουδαπέστη, αφού επιβλήθηκε με 15-5 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Α’ Ομίλου.

Το σύνολο του Έλβις Φάτοβιτς έχει να επιδείξει, πλέον, δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, βάζοντας τις βάσεις για πρόκριση στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης, σε αντίθεση με την ουγγρική ομάδα που έχει δύο ήττες.

Οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν από το ξεκίνημα του παιχνιδιού και με όπλο την άμυνά τους, προηγήθηκαν 5-1 (1.33 πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος). Από την στιγμή, μάλιστα, που οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 5-2, κράτησαν ανέπαφη την εστία τους για περίπου δέκα λεπτά και με ένα σερί 4-0 βρέθηκαν μπροστά στο σκορ με 9-2 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Μάλιστα, η διαφορά «εκτοξεύθηκε» ακόμη και στα οκτώ γκολ, στο τελικό 15-5.

Ο Ολυμπιακός είχε πλουραλισμό στο σκοράρισμα αφού βρήκαν στόχο εννέα από τους παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν με τους Δημήτρη Δήμου και Δημήτρη Νικολαϊδη να πετυχαίνουν από τρία γκολ έκαστος.

Διαιτητές: Μαργκέτα (Σλοβενία), Μίσκοβιτς (Μαυροβούνιο)

Τα οκτάλεπτα: 2-5, 0-3, 3-5, 0-2

ΒΑΣΑΣ (Σλόμπονταν Νίκιτς): Μίσεϊ, Λάκατος 2, Τάσι, Βαρνάι, Γκάμπορ 1, Σέλεϊ-Ράουσερ 1, Ντάλα, Τζούρτζιτς 1, Φώσκολος, Μπάτορι, Γκιάρφας, Σάλαϊ, Κοϊμπρα, Ράγκατς

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ 1, Γκίλλας 1, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης 1, Γούβης, Ζάλανκι 2, Δήμου 3, Λυκούδης 1, Κάκαρης 1, Νικολαϊδης 3, Παπαναστασίου, Τζωρτζάτος, Πούρος