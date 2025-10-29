AEK: «Καθάρισε» με άνεση και προχωράει στο Challenge Cup!

INTIME SPORTS

Η γυναικεία ομάδα Βόλεϊ της ΑΕΚ επικράτησε 3-0 σετ της GZOK Sremska Mitrovica, στον πρώτο αγώνα του Α’ Γύρου του Challenge Cup.

Η ομάδα του Κώστα Ταμπουρατζή έπαιξε πολύ καλό βόλεϊ και πλέον, απομένει, το ταξίδι στη Σερβία προκειμένου να «κλειδώσει» την πρόκριση στον επόμενο γύρο.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε ιδανικά το παιχνίδι με 12-4. Η Ντιουφ έκανε το 14-8, αλλά οι Σέρββες μείωσαν στους 3 πόντους. Η Τριστίν βοήθησε την «Ένωση» να πάρει ανάσα 4 πόντων (15-11) και η Καββαδία με μπλοκ διαμόρφωσε το 19-13. Το σετ ολοκληρώθηκε 25-19.

Στο δεύτερο σετ, μπορεί να προηγήθηκε η GZOK Sremska Mitrovica με 0-1, αλλά ήταν το μοναδικό σημείο στο σετ που βρέθηκε μπροστά. Η ΑΕΚ με ένα εκπληκτικό σερί βρέθηκε να στο 7-1. Η φιλοξενούμενη ομάδα… επέστρεψε, πέρασε μπροστά με 9-11, αλλά η Κυπαρίσση και Τριστίν (μπλοκ) προηγήθηκε εκ νέου (14-11). Η σερβική ομάδα μείωσε στον πόντο (20-19), αλλά η Βάλκοβα έκανε το 21-19 και η εν τέλει το σετ κερδήθηκε με 25-21.

Στο τρίτο και τελευταίο σετ, η «Ένωση» δεν ίδρωσε. Κατέκτησε μία άνετη διαφορά πόντων (10-5, 18-13) και έφθασε τελικά στη νίκη με 25-16 στο τρίτο σετ.

ΑΕΚ – GZOK Sremska Mitrovica

Τα σετ: 25-19, 25-21, 25-16.

ΑΕΚ (Κώστας Ταμπουρατζής): Βάλκοβα 2 (2/3 επ.), Ματέι-Μπουρτέα 12 (11/19 επ., 57% υπ.-43% άριστες), Ντιούφ 13 (13/22 επ., 60% υπ.-40% άριστες), Καββαδία 11 (8/13 επ., μπλοκ), Κυπαρίσση 13 (11/18 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Σάβατζ 1 (0/2 επ., 1 μπλοκ) / Ξηντάρα (λ, 24% υπ.-18% άριστες), Κλέπκου 3 (3/3 επ.), Πολυνοπούλου.

Σρέμσκα (Νίκολα Κάρπιτς): Κοσνεϊσάο 4 (3/11 επ., 1 μπλοκ), Γκράμπιτς 10 (9/25 επ., 1 μπλοκ, 41% υπ.-18% άριστες), Μπάμπαλι 13 (12/31 επ., 1 άσσος), Κρισμάνοβιτς 5 (3/14 επ., 2 άσσοι, 67% υπ.-50% άριστες), Σκότσαϊτς 7 (4/10 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Γιάκτσιτς 4 (1/4 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ) / Στάνκοβιτς (λ, 80% υπ.-50% άριστες), Κάρπιτς (λ), Ρνιακ, Μιλότσεβιτς, Ντράγκοβιτς.