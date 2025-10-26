Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταεκβοντό: Χάλκινο μετάλλιο ο απίθανος 17χρονος, Άρης Ψαρρός!

Οnsports Τeam

Μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό ταεκβοντό και το ανερχόμενο αστέρι του αθλήματος, Άρη Ψαρρό.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εκπληκτική πορεία και ανταμοίφθηκε με το χάλκινο μετάλλιο, αν και στις λεπτομέρειες έχασε την πρόκριση στον τελικό.

Μετά από επιβλητικές προκρίσεις στο ξεκίνημα των -54 κιλών, ο Άρης Ψαρρός νίκησε με 2-1 τον Βραζιλιάνο Γκονσάλβες στα προημιτελικά και εξασφάλισε μετάλλιο.

Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ μιας και έχασε τον πρώτο γύρο με 8-3, η συνέχεια ήταν καταιγιστική... Νίκησε με 9-3 τον δεύτερο γύρο και με 8-2 τον τρίτο και προκρίθηκε στα ημιτελικά.

Εκεί γνώρισε την ήττα από τον Τούρκο Καμόγλου, ο οποίος πήρε τον πρώτο γύρο με 10-4, αλλά ο Ψαρρός επέστρεψε πιο δυνατός.

Ο δεύτερος γύρος του ανήκε ολοκληρωτικά, αλλά δέχθηκε χτύπημα λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Το τελικό 6-6 έδωσε τη νίκη και την πρόκριση για τον τελικό στον Καμόγλου, αλλά ο Έλληνας πρωταθλητής πανηγύρισε το χάλκινο μετάλλιο.

Το 17ο μετάλλιο της Ελλάδας, 4o στους Άνδρες

Με το μετάλλιο του Ψαρρού η Ελλάδα στην ιστορία του θεσμού έχει κατακτήσει πλέον 17 μετάλλια: 1 χρυσό, 5 αργυρά και 11 χάλκινα.

Το χάλκινο όμως που κατέκτησε ο Ψαρρός είναι μόλις το τέταρτο παγκόσμιο μετάλλιο σε κατηγορία ανδρών μετά το χάλκινο του Μιχάλη Τόλιου το 1997, το χάλκινο του Θανάση Μπαλίλη το 2001 και το αργυρό του Αποστόλη Τεληκώστογλου το 2019.

