Βόλεϊ Γυναικών: Θρίαμβος του Παναθηναϊκού στην έδρα του Πανιώνιου

Onsports Team

Το «τριφύλλι» έκανε σπουδαία νίκη στην έδρα της ομάδας της Νέας Σμύρνης με 3-2 σετ.

Ο Πανιώνιος στην Α1 βόλεϊ γυναικών, θεωρείται από πολλούς το πρώτο φαβορί για τον τίτλο. Ο Παναθηναϊκός, όμως, ήρθε να δείξει σε όλους πως δεν μπορούν να τον υποτιμούν. Οι «πράσινες» για την 2η αγωνιστική έφυγαν με θρίαμβο 3-2 σετ μετά από συγκλονιστικό παιχνίδι στην έδρα της ομάδας της Νέας Σμύρνης.

Ο Πανιώνιος ξεκίνησε πολύ καλά το πρώτο σετ και με πολύ καθαρά χτυπήματα στην επίθεση έφτασε με άνεση στο 25-17 και στο 1-0. Οι «πράσινες», ωστόσο, έβγαλαν μεγάλη αντίδραση και κατάφεραν να «γυρίσουν» το ματς, κατακτώντας τα δύο επόμενα σετ με 26-24 και 25-19.

Οι «κυανέρυθρες» έφεραν ξανά το ματς στα ίσα κερδίζοντας εύκολα το τέταρτο σετ με 25-20, όμως στο τάι-μπρέικ ήταν η ώρα της Παπαγεωργίου η οποία «καθάρισε» το σετ και το ματς για τον Παναθηναϊκό, που προηγήθηκε με 8-1!

Τα σετ: 2-3 (25-17, 24-26, 19-25, 25-20, 10-15) σε 126'.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 17 (13/37 επ., 4 μπλοκ, 48% υπ.-25% άριστες), Νομικού 11 (4/8 επ., 7 μπλοκ), Κοβαλέφσκα 2 (2 μπλοκ), Ατανασίεβιτς 23 (19/45 επ., 4 μπλοκ, 48% υπ.-26% άριστες), Ραχίμοβα 4 (2/25 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ζακχαίου 6 (5/11 επ., 1 μπλοκ), / Ξανθοπούλου (λ, 62% υπ.-29% άριστες), Αλεξάκου 9 (9/18 επ.), Λαμπρούση 4 (1/5 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Γουάιτ 19 (17/43 επ., 2 μπλοκ, 48% υπ.-25% άριστες), Μπένετ 3 (1/13 επ., 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 1 (1/2 επ.), Σάμανταν 18 (15/25 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Παπαγεωργίου 14 (4/16 επ., 8 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 21 (18/48 επ., 3 μπλοκ, 44% υπ.-22% άριστες) / Αντωνακάκη (λ, 47% υπ.-32% άριστες), Ρόγκα (λ), Τάνη 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Ράπτη, Παπά 2 (2/14 επ.).