Σοβαρό πρόβλημα στο μάτι η Δώρα Γκουντούρα – «Μία από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής μου»

Onsports Team

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια της ξιφομαχίας με ανάρτησή της έκανε γνωστό το σοβαρό θέμα υγείας που την ταλαιπωρεί και πιο συγκεκριμένα στο μάτι της.

Μία από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής της, διανύει η Δώρα Γκουντούρα. Αυτό παραδέχτηκε η ίδια η Ελληνίδα ξιφομάχος. Ο λόγος είναι το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο μάτι της τους τελευταίους μήνες.

Όπως έκανε γνωστό το πρόβλημα αφορά την αποκόλληση αμφιβληστροειδούς που έχει υποστεί. Μέσω ανάρτησης η πρωταθλήτριά μας θέλησε να μοιραστεί την περιπέτειά της και να στείλει μήνυμα αισιοδοξίας, μέσω της σωματικής και ψυχικής δοκιμασίας που βιώνει.

Η ανάρτηση της πρωταθλήτριάς μας στην ξιφομαχία:

«Διανύω μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου. Τους τελευταίους μήνες δοκιμάζομαι σωματικά και ψυχικά. Δυστυχώς, μερικές μάχες δεν τις επιλέγουμε αλλά ακόμα κι έτσι επιλέγουμε πώς θα τις δώσουμε. Νιώθω τυχερή που στη διαδρομή αυτή συναντώ ανθρώπους που βοηθούν, στηρίζουν, φωτίζουν».