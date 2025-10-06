Ομάδες

Χάντμπολ: Ιστορική πρόκριση για την ΑΕΚ
Onsports team 06 Οκτωβρίου 2025, 07:44
Χάντμπολ: Ιστορική πρόκριση για την ΑΕΚ

Η γυναικεία ομάδα χάντμπολ της ΑΕΚ πήρε μία σπουδαία και ιστορική πρόκριση στην Ισλανδία, κόντρα στην Σέλφος, στην παρθενική της συμμετοχή στο EHF European Cup.

Οι «κιτρινόμαυρες» του Βύρωνα Παπαδόπουλου υπερασπίστηκαν το 32-26 του πρώτου αγώνα, και παρά την «γλυκιά» ήττα με 27-24, πήραν την πρόκριση στον 3ο Γύρο. Την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση. Στις 8 & 16 Νοεμβρίου είναι τα επόμενα παιχνίδια

Η ΑΕΚ έκανε ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο (7-10, 8-11) και πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη με ένα γκολ (11-12). Στο δεύτερο μέρος, η Σέλφος όπως ήταν φυσιολογικό αντέδρασε, αλλά η ΑΕΚ λειτούργησε καταπληκτικά, κράτησε τη διαφορά σε χαμηλά επίπεδα και πανηγύρισε την πρόκριση.

Σέλφος – AEK 27-24
Τα πεντάλεπτα: 0-2, 3-5, 6-7, 7-10, 8-11, 11-12 (ημ.) 12-13, 15-16, 18-17, 20-21, 24-21, 27-24.
ΣΕΛΦΟΣ (Ορν Θράσταρσον): Γιόχανσντότιρ, Τιρφινγκσντότιρ , Μπρασταρντότιρ 5, Μπγιορνσντότιρ, Γιόχανσντότιρ, Έιναρσντότιρ 5, Σίβερουντ 5, Άνταλστεινσντότιρ 3, Γκιλφαντοτίρ 2, Ρίκχαρντσντότιρ 1, Ρέικνταλ, Μπγιαρνάντοτιρ, Μπορκελσντότιρ, Μάκγνουσντοτιρ 1, Ομαρσντότιρ, Μπραγκαντότιρ 5, Αχελσντότιρ.
ΑΕΚ (Βύρωνας Παπαδόπουλος): Πυριτίδου, Καρέλα, Βιτκόφσκα, Παναγιωτίδου 3,  Σαμολαδά 2, Παναγιωταράκου, Γκόμες 1, Σαμολαδά, Ζενέλι 8, Κατσίκα 1, Παζίνιο 5, Σαρκίρη, Μανιά 1, Γκονσάλβες 3, Γκόμες, Μπαβαρέσκο, Χένρικ.
Διαιτητές: Ραντσένκο – Πέρσις (Λετονία). Πέναλτι: 4/6-3/4. Δίλεπτες: 1-6.



