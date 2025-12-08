Πέθανε ο πρώην οδηγός του NASCAR, Michael Annett, σε ηλικία 39 ετών

Οnsports Τeam

Ο Michael Annett, πρώην οδηγός αγώνων που συμμετείχε σε 436 αγώνες στις τρεις εθνικές σειρές του NASCAR, πέθανε σε ηλικία 39 ετών. Η JR Motorsports, πρώην ομάδα του Annett, έκανε γνωστή την δυσάρεστη είδηση την Παρασκευή, χωρίς όμως να διευκρινίσει την αιτία θανάτου.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όλη την οικογένεια Annett», έγραψε η ομάδα. «Ο Michael ήταν βασικό μέλος της JRM από το 2017 μέχρι την αποχώρησή του το 2021 και συνέβαλε σημαντικά στο να γίνουμε η οργάνωση που είμαστε σήμερα».

Σύμφωνα με το NASCAR, ο Michael Annett συμμετείχε σε 321 αγώνες της σειράς Xfinity, 158 από τους οποίους με την JRM.

Ο Annett, που καταγόταν από το Des Moines της Αϊόβα, ήταν επίσης δύο φορές νικητής στην ARCA Menards Series.

«Το NASCAR είναι βαθιά θλιμμένο για το θάνατο του πρώην οδηγού, Michael Annett», ανέφερε η διοργανώτρια Αρχή σε δήλωσή της. «Ο Michael ήταν ένας σεβαστός ανταγωνιστής, του οποίου η αποφασιστικότητα, ο επαγγελματισμός και το θετικό πνεύμα ήταν αισθητά από όλους στο γκαράζ. Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του, εκπροσώπησε το άθλημά μας με ακεραιότητα και το πάθος ενός αληθινού οδηγού αγώνων. Το NASCAR εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους πολλούς φίλους του Michael».