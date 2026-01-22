Ομάδες

Έξαλλος Αταμάν:«Μου έλεγαν να μην έρθω στο Ισραήλ, ήρθα και θα ξαναέρθω»
Onsports Team 22 Ιανουαρίου 2026, 23:45
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Έξαλλος Αταμάν:«Μου έλεγαν να μην έρθω στο Ισραήλ, ήρθα και θα ξαναέρθω»

Ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα με τη Μακάμπι μίλησε για την αναμέτρηση αλλά και για όλα όσα έγιναν πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους οπαδούς των Ισραηλινών. 

Ο Εργκίν Αταμάν, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR από την Μακάμπι Τελ Αβίβ, στάθηκε στα όσα άκουσε για... 40 λεπτά στο γήπεδο, τονίζοντας πως είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λύσει η Ευρωλίγκα.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Ήταν πολύ σύσκολο ματς και για τις δύο πλευρές. Για 40 λεπτά, με εξαίρεση μερικά pick-n-roll που δώσαμε στον Μπλατ, παίξαμε καλή άμυνα. Στην επίθεση, παίξαμε με τον Σορτς. Στην τελευταία περίοδο με 9 ελεύθερα σουτ, σκοράραμε ένα τρίποντο. Στο τέλος ήμασταν άτυχοι, χάσαμε δύο ελεύθερα τρίποντα και η Μακάμπι κέρδισε.

Πριν δύο χρόνια, στο ΟΑΚΑ, μετά το ματς, κάποιος μου είπε, δεν ξέρω ποιος από το Τελ Αβίβ, γιατί ήταν στα αποδυτήρια, μην έρθεις στο Ισραήλ. Είμαι εδώ. Δεν με νοιάζει να ξέρω τίποτα. Το μόνο που πρέπει να σκεφτεί η Ευρωλίγκα όταν συγκρίνεται με το ΝΒΑ, είναι ότι όταν γίνεται κάτι στο ΝΒΑ και αν κάποιος παίκτης ή προπονητής τον βρίζουν για 40 λεπτά έτσι... Αυτό είναι πρόβλημα της Ευρωλίγκας. Ήρθα, θα ξαναέρθω εδώ. Δεν με νοιάζει τίποτα. Αυτό είναι όλο. Σας ευχαριστώ».



