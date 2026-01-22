Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Κάτας: «Σημαντική νίκη, πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε»
Onsports Team 22 Ιανουαρίου 2026, 23:25
EUROLEAGUE

Κάτας: «Σημαντική νίκη, πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε»

Ο Όντεντ Κάτας δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την νίκη της ομάδας του επί του Παναθηναϊκού.

Ο Όντεντ Κάτας είδε τους παίκτες του να παλεύουν και να παίρνουν την νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό και τόνισε ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν το ίδιο. 

Μιλώντας στο flash interview ο προπονητής της Μακάμπι Τελ Αβίβ ανέφερε μεταξύ άλλων: 

«Κάναμε μεγάλη προσπάθεια, ήταν μια ομαδική δουλειά. Δώσαμε μάχες, βάλαμε κάποια μεγάλα σουτ και πήραμε μια σημαντική νίκη. 

Σε κάθε ματς πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε ενόψει των προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας».



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Euroleague Βαθμολογία: Στην 9η θέση ο Παναθηναϊκός AKTOR, στην 4άδα ο Ολυμπιακός
11 λεπτά πριν Euroleague Βαθμολογία: Στην 9η θέση ο Παναθηναϊκός AKTOR, στην 4άδα ο Ολυμπιακός
EUROPA LEAGUE
Europa League: Πέρασαν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός – Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα
14 λεπτά πριν Europa League: Πέρασαν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός – Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα
EUROPA LEAGUE
Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός 1-1: Τα γκολ του αγώνα στη Βουδαπέστη
1 ώρα πριν Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός 1-1: Τα γκολ του αγώνα στη Βουδαπέστη
EUROPA LEAGUE
Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός 1-1: Πήγε κόντρα στην ατυχία και προκρίθηκε!
1 ώρα πριν Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός 1-1: Πήγε κόντρα στην ατυχία και προκρίθηκε!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved