Κάτας: «Σημαντική νίκη, πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε»

Onsports Team

Ο Όντεντ Κάτας δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την νίκη της ομάδας του επί του Παναθηναϊκού.

Ο Όντεντ Κάτας είδε τους παίκτες του να παλεύουν και να παίρνουν την νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό και τόνισε ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν το ίδιο.

Μιλώντας στο flash interview ο προπονητής της Μακάμπι Τελ Αβίβ ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Κάναμε μεγάλη προσπάθεια, ήταν μια ομαδική δουλειά. Δώσαμε μάχες, βάλαμε κάποια μεγάλα σουτ και πήραμε μια σημαντική νίκη.

Σε κάθε ματς πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε ενόψει των προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας».