Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός 1-1: Τα γκολ του αγώνα στη Βουδαπέστη

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός έμεινε… όρθιος στη Βουδαπέστη καθώς πήρε την ισοπαλία 1-1 από την Φερεντσβάρος για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Με ένα καταπληκτικό γκολ του Ανάς Ζαρουρί στο 86ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός απέσπασε την πολύτιμη ισοπαλία 1-1 απέναντι στη Φερεντσβάρος στην Groupama Arena της Βουδαπέστης, αποτέλεσμα που ήταν αρκετό για να στείλει τους «πράσινους» στα νοκ άουτ του Europa League μετά την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής.

Η ομάδα του «τριφυλλιού» ήταν ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, δημιούργησε πολλές ευκαιρίες, όμως βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 62ο λεπτό από το πέναλτι του Γιουσούφ. Παρ’ όλα αυτά, δεν λύγισε και στο φινάλε κατάφερε να πάρει τον βαθμό που χρειαζόταν, σφραγίζοντας την πρόκρισή της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.