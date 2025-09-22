Ομάδες

Κολύμβηση: «Χάλκινος» ο Τσαπατάκης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης 2025!
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή - Hellenic Paralympic Committee
Οnsports team 22 Σεπτεμβρίου 2025, 09:23
ΣΠΟΡ

Κολύμβηση: «Χάλκινος» ο Τσαπατάκης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης 2025!

Ο Αντώνης Τσαπατάκης πρόσθεσε ακόμα ένα μετάλλιο στη σπουδαία καριέρα του, καθώς κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 100μ πρόσθιο SB4, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης 2025.

Ο Χανιώτης Παραολυμπιονίκης κατέλαβε την τρίτη θέση στον τελικό του αγωνίσματος, κάνοντας χρόνο 1:39.73.

Μετά την πολύ καλή κούρσα που έκανε ο Τσαπατάκης ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, χαρίζοντας στην Ελλάδα το πρώτο της μετάλλιο στη διοργάνωση της Σιγκαπούρης

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Έλληνας Πρωταθλητής είχε προκριθεί στον τελικό με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση συνολικά, τερματίζοντας πρώτος στην προκριματική σειρά του στα 100μ πρόσθιο SB4.

Ο Γιάννης Κωστάκης τερμάτισε τέταρτος στην πρώτη προκριματική σειρά κι ένατος συνολικά στα 50 Πρόσθιο SB2, ενώ η Μαρία Φανουρία Τζιβελέκη ήταν ένατη στα 50 Ελεύθερο S5.



