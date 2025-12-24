Ομάδες

Euroleague: Αντίδραση με 100άρα στον Ερυθρό για την Παρί
Οnsports Τeam 24 Δεκεμβρίου 2025, 00:02
EUROLEAGUE / Ερυθρός Αστέρας / Παρί

Euroleague: Αντίδραση με 100άρα στον Ερυθρό για την Παρί

Η Παρί ξέσπασε πάνω στον Ερυθρό Αστέρα, επιστρέφοντας στις νίκες μετά από έξι σερί ήττες και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 6-12.

Στην 18η αγωνιστική της Euroleague, οι Γάλλοι συνέτριψαν τους Σέρβους με 102-92 στο Παρίσι, υποχρεώνοντάς τους στην όγδοη ήττα τους, που τους κρατά εκτός εξάδας.

Η εκπληκτική ευστοχία από τα 6,75 μέτρα (16/37 τρίποντα) σε συνδυασμό με την εξαιρετική άμυνα της Παρί, που ανάγκασε τον Ερυθρό Αστέρα σε 19 λάθη, απλοποίησε το έργο των γηπεδούχων. Η ομάδα του Παρισιού ξέφυγε με +10 στο 10’ (28-18) και εκτόξευσε τη διαφορά στο +21 στο 30’ (79-58), χωρίς να απειληθεί σε κανένα σημείο του αγώνα.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Τζάστιν Ρόμπινσον με 16 πόντους, ενώ από πλευράς Ερυθρού Αστέρα ξεχώρισε ο Τζάρεντ Μπάτλερ με career high 31 πόντους, που όμως δεν ήταν αρκετό για την ανατροπή.

Τα δεκάλεπτα: 28-18, 51-46, 79-58, 102-92.



