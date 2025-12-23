Ομάδες

Euroleague: «Λύγισε» την Μπασκόνια η Βαλένθια
Οnsports Τeam 23 Δεκεμβρίου 2025, 23:14
EUROLEAGUE / Βαλένθια

Η Βαλένθια κυριάρχησε στο ισπανικό ντέρμπι κόντρα στη Μπασκόνια, επικρατώντας 91-81 στη «Roig Arena».

Οι «νυχτερίδες» ανέβηκαν στη δεύτερη θέση της Euroleague μαζί με Παναθηναϊκό και Μπαρτσελόνα, με ρεκόρ 12-6. Αντίθετα, η Μπασκόνια απομακρύνεται από τη δεκάδα με 6-12.

Οι γηπεδούχοι επέδειξαν παροιμιώδη επιθετική πολυφωνία, παίρνοντας νωρίς το προβάδισμα και φτάνοντας στο +21 (50-29 στο 15’).

Η Μπασκόνια αντέδρασε με ένα γρήγορο 10-0 (50-39), αλλά η διαφορά παρέμεινε πέριξ των 10 πόντων έως το τελικό 91-81. Κορυφαίοι για τη Βαλένθια ήταν οι Κοστέλο (18π., 6ρ.), Τέιλορ (16π., 2/2 τρίποντα) και Μοντέρο (14π., 3/7 τρίποντα).

Για τη Μπασκόνια ξεχώρισε ο νεοαποκτηθείς Καναδός Γιουτζίν Ομορούγι με 17π. και 5 ριμπάουντ σε μόλις 16,5 λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 27-19, 58-47, 76-65, 91-81.



