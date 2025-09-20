Ελίνα Τζένγκο: «Νιώθω χαζή που άφησα ένα μετάλλιο να χαθεί μέσα από τα χέρια μου»

Onsports Team

Σκληρή με τον εαυτό της η αθλήτρια της Ελλάδας που κατέκτησε την 5η θέση στον τελικό του ακοντισμού του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου.

Έχοντας καλύτερη επίδοση πριν τον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου, η οποία θα της χάριζε ένα μετάλλιο, η Ελίνα Τζένγκο δεν μπορούσε να είναι ικανοποιημένη με την 5η θέση που πήρε στο Τόκιο. Μετά τον τελικό του ακοντισμού η αθλήτριά μας τόνισε πως αισθάνεται πως της… έφυγε το μετάλλιο μέσα από τα χέρια.

Χαρακτηριστικά δήλωσε:

«Μπορώ να πω ότι δεν μου αρέσει να εκφράζομαι έτσι για τον εαυτό μου, αλλά νιώθω χαζή που άφησα ένα μετάλλιο να χαθεί έτσι μέσα από τα χέρια μου. Ο τελικός έκλεισε με μέτρα που μπορούσα να ρίξω. Θα δουλέψω όσο περισσότερο μπορώ για το επόμενο Παγκόσμιο και θα το κερδίσω».

Για το τι έλλειψε και δεν ήρθε το μετάλλιο: «Τίποτα δεν έλλειψε, απλά μπήκα με καρδιά. Έπρεπε να μπω πιο συγκεντρωμένη».

Για τα συναισθήματα: «Θυμωμένη είμαι, αλλά όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι. Ευχαριστώ τον Θεό που τελείωσα μια σεζόν με υγεία».