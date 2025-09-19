Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Ιστορικό επίτευγμα Τζέφερσον-Γούντεν, πήρε το χρυσό και στα 200μ.

Onsports Team

Μετά τον θρίαμβό της στα 100 μέτρα η Αμερικανίδα σπρίντερ βγήκε πρώτη και στα 200 κατακτώντας ένα ακόμη χρυσό.

Η Τζέφερσον-Γούντεν είναι ένα απ’ τα πρόσωπα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου στο Τόκιο. Η Αμερικανίδα σπρίντερ που είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα, πέντε μέρες μετά θριάμβευσε και στα 200 μέτρα.

Πήρε και εκεί το χρυσό μετάλλιο, βάζοντας το όνομά της ανάμεσα σε αυτά των κορυφαίων σπρίντερ όλων των εποχών. Στην τελική ευθεία έκανε… περίπατο μάλιστα, με χρόνο 21.68.

Η Έιμι Χαντ από την Βρετανία κατέκτησε το ασημένιο, με την Σέρικα Τζάκσον από την Τζαμάικα να τερματίζει τρίτη και να παίρνει το χάλκινο.