Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Ιστορικό επίτευγμα Τζέφερσον-Γούντεν, πήρε το χρυσό και στα 200μ.
Onsports Team 19 Σεπτεμβρίου 2025, 20:40
ΣΠΟΡ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Ιστορικό επίτευγμα Τζέφερσον-Γούντεν, πήρε το χρυσό και στα 200μ.

Μετά τον θρίαμβό της στα 100 μέτρα η Αμερικανίδα σπρίντερ βγήκε πρώτη και στα 200 κατακτώντας ένα ακόμη χρυσό.

Η Τζέφερσον-Γούντεν είναι ένα απ’ τα πρόσωπα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου στο Τόκιο. Η Αμερικανίδα σπρίντερ που είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα, πέντε μέρες μετά θριάμβευσε και στα 200 μέτρα.

g1nnd7pbsaa2plw.jpg

Πήρε και εκεί το χρυσό μετάλλιο, βάζοντας το όνομά της ανάμεσα σε αυτά των κορυφαίων σπρίντερ όλων των εποχών. Στην τελική ευθεία έκανε… περίπατο μάλιστα, με χρόνο 21.68.

Η Έιμι Χαντ από την Βρετανία κατέκτησε το ασημένιο, με την Σέρικα Τζάκσον από την Τζαμάικα να τερματίζει τρίτη και να παίρνει το χάλκινο.

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Με Ντεσπόντοφ στην αποστολή κόντρα στον Παναιτωλικό
19 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Με Ντεσπόντοφ στην αποστολή κόντρα στον Παναιτωλικό
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 76-71: Με ανατροπή αλλά χωρίς να πείσει
36 λεπτά πριν Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 76-71: Με ανατροπή αλλά χωρίς να πείσει
BASKET LEAGUE
Στο Περιστέρι – Άρης ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη μητέρα του
1 ώρα πριν Στο Περιστέρι – Άρης ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη μητέρα του
SUPER LEAGUE
Μεντιλίμπαρ: «Ο Παναθηναϊκός δε θα μείνει να μας περιμένει πίσω»
2 ώρες πριν Μεντιλίμπαρ: «Ο Παναθηναϊκός δε θα μείνει να μας περιμένει πίσω»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved