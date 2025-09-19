Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Για την πρόκριση στον τελικό του ακοντισμού η Ελίνα Τζένγκο

onsports team

Την πρόκρισή της στον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο θα διεκδικήσει η Ελίνα Τζένγκο.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μετέχει στο β’ προκριματικό γκρουπ του αγωνίσματός της, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 15:00 ώρα Ελλάδας. Στόχος της είναι μια καλή βολή που θα της εξασφαλίσει θέση στον τελικό.

Η 22χρονη αθλήτρια έχει σταθεροποιηθεί σε βολές άνω των 64 μέτρων τη φετινή χρονιά και θέλει να πλησιάσει ή ακόμα και να ξεπεράσει τα 65 μέτρα για πρώτη φορά μετά το Ευρωπαϊκό του Μονάχου.

Η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ βρίσκεται στην Ιαπωνία από τις 11 Σεπτεμβρίου, έχει εγκλιματιστεί πλήρως στις καιρικές συνθήκες και είναι έτοιμη να επαναλάβει τις φετινές της επιδόσεις.