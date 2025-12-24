Euroleague: Έριξε… βόμβα η Βιλερμπάν - Νίκη στη δεύτερη παράταση κόντρα στην Εφές

X / Euroleague

Οnsports Τeam

Η ουραγός Βιλερμπάν υπερασπίστηκε την έδρα της στη δεύτερη παράταση με 103-99 (80-80κ.α., 92-92 α΄ παρ.), απέναντι στην Αναντολού Εφές, πανηγυρίζοντας την πέμπτη εφετινή νίκη της σε 18 αγωνιστικές της Euroleague.

Στον αντίποδα, η τουρκική ομάδα υπέστη τη δεύτερη διαδοχική ήττα της και 12η στο σύνολο, χάνοντας την ευκαιρία να πλησιάσει τη δεκάδα.

Σε ένα συγκλονιστικό σε εξέλιξη ματς, η Βιλερμπάν ήταν αυτή που χαμογέλασε από τη γραμμή των ελευθέρων βολών, με τους Χάρισον και Εντιαγιέ να μη λαθεύουν από τη γραμμή της φιλανθρωπίας στα κρίσιμα τελευταία δευτερόλεπτα και να διαμορφώνουν το τελικό σκορ.

Βραδιά καριέρας για τον σέντερ των νικητών, Μπαστιάν Βοτιέ, με 28 πόντους, ενώ από την Αναντολού πάλεψαν οι Βάιλερ-Μπαμπ και Κορντινιέ, οι οποίοι σημείωσαν από 20.

Τα δεκάλεπτα: 24-23, 41-41, 58-62, 80-80κ.α., 92-92 παρ., 103-99 β' παρ.