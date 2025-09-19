Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Στα προκριματικά του ακοντισμού η Τζένγκο

Onsports Team

Η Ελίνα Τζένγκο μοναδική ελληνική συμμετοχή στην 7η μέρα των αγώνων στο Τόκιο, ψάχνοντας την άνετη πρόκριση για τον τελικό.

Ο στόχος για την Ελίνα Τζένγκο, δεν είναι άλλος από το μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου. Η πρωταθλήτρια του ακοντισμού, θα αγωνιστεί την 7η μέρα των αγώνων στο Τόκιο, στα προκριματικά του ακοντισμού.

Διανύει εξαιρετική σεζόν και θα ψάξει μια εύκολη πρόκριση για τον τελικό. Άλλωστε από το Diamond League έδειξε πως είναι έτοιμη για κάτι σπουδαίο.

Η Τζένγκο θα αγωνιστεί στο β’ προκριματικό γκρουπ και η προσπάθειά της θα αρχίσει στις 15:00 της Παρασκευής (19/9).

Το πρόγραμμα της 7ης ημέρας:

11:33 100 μ. εμπ. (Γ) Έπταθλο

12:20 Ύψος (Γ) Έπταθλο

13:30 Ακοντισμός (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ

14:05 5000 μ. (Α) Προκριματικός

14:30 Σφαιροβολία (Γ) Έπταθλο

14:45 800 μ. (Γ) Ημιτελικός

14:50 Τριπλούν (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

15:00 Ακοντισμός (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ Τζένγκο

15:15 400 μ. εμπ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

15:27 400 μ. εμπ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

15:38 200 μ. (Γ) Έπταθλο

16:06 200 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

16:22 200 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ