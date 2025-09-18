Απογοητευμένος ο Μίλτος Τεντόγλου: «Ήταν ο χειρότερος αγώνας της ζωής μου»

Onsports Team

Οι κράμπες ήταν η αιτία που δεν μπόρεσε να πετύχει κάτι στον τελικό του μήκους ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής, όπως δήλωσε ο ίδιος.

Ο Μίλτος Τεντόγλου ολοκλήρωσε τον τελικό του μήκους στο Τόκιο, παίρνοντας την 11η θέση. Η οποία προφανώς και δεν αρμόζει στην αξία του Έλληνα Ολυμπιονίκη. Αιτία ήταν οι ενοχλήσεις που είχε στις γάμπες. Με τον ίδιο στις δηλώσεις του να κάνει λόγο για κράμπες.

Ο Μακεδόνας άλτης ξεκαθάρισε πως ήταν ο «χειρότερος αγώνας» της ζωής του. Μάλιστα, επισήμανε πως αισθανόταν να είναι σε εξαιρετική κατάσταση και ίσως αυτό τον οδήγησε στο λάθος να πιεστεί αρκετά στο ζέσταμα.

«Ήταν ο χειρότερος αγώνας της ζωής μου. Αισθανόμουν άριστα και δυνατός κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Ίσως ήταν λάθος ότι έκανα ζέσταμα πιο δυνατά απ’ ότι συνήθως, αλλά είμαι στη φόρμα της ζωής μου και ένιωθα ότι θα είναι όλα οκ. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν και οι κακές μέρες. Έπαθα κράμπες και στις δύο γάμπες μου ταυτόχρονα στην πρώτη προσπάθεια. Και από εκεί και πέρα δεν μπόρεσα να εκτελέσω τίποτα σωστά».