Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Δεν τα κατάφερε λόγω τραυματισμού ο Τεντόγλου, έμεινε στην 11η θέση

Onsports Team

Ο Έλληνας αθλητής εισέπραξε χειροκρότημα γιατί παρά τον τραυματισμό του «έσφιξε τα δόντια», όμως σε καμία περίπτωση δεν ήταν στο επίπεδο που ήθελε και έμεινε 11ος.

Ενοχλήσεις στη γάμπα και αγώνας για να μπορέσει να τρέξει και να κάνει τις προσπάθειές του. Δυστυχώς αυτή ήταν η εικόνα του τελικού του μήκους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου για τον Μίλτο Τεντόγλου. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης και κορυφαίος αθλητής του αγωνίσματος στον κόσμο, απογοητευμένος ολοκλήρωσε τις προσπάθειές του στα τρία άλματα.

Απ’ αυτά τα δύο άλματα μετρήθηκαν καθώς το ένα το εγκατέλειψε πριν το ολοκληρώσει. Ο λόγος ήταν οι έντονες μυϊκές ενοχλήσεις που είχε. Οι οποίες και τον «τραβούσαν», μην επιτρέποντας να κάνει τις καλύτερες προσπάθειες. Έτσι, αρκέστηκε στην 11η θέση με καλύτερη επίδοση το 7,83 μέτρα.

Ο Μίλτος άρχισε τις προσπάθειές του με 7,83μ., δείχνοντας όμως πως δεν είναι σε καλή κατάσταση. Φαινόταν πως κάτι τον ενοχλεί.

Η δεύτερη προσπάθεια επιβεβαίωσε το πρόβλημα του Τεντόγλου. Ξεκίνησε το σπριντ, όμως δεν έφτασε ποτέ στο στη βαλβίδα. Σταμάτησε και έδειξε να πονάει στην γάμπα.

Την τρίτη προσπάθεια την ολοκλήρωσε, όμως ήταν μόλις στα 7 μέτρα και 67 εκατοστά. Όπως έλεγε στον Πομάσκι μάλιστα, δεν τον άφηνε η ενόχληση να κάνει το άλμα όπως θα ήθελε.

Κάπου εκεί ολοκληρώθηκαν οι προσπάθειες για τον Έλληνα άλτη, καθώς ήταν 11ος και στην 4η προσπάθεια συνέχισαν οι πρώτοι δέκα του αγωνίσματος. Ο Τεντόγλου παρά την απογοήτευσή του μάλιστα, χειροκρότησε τους συναθλητές του και τον κόσμο στο γήπεδο.