Τρέλα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για Κουγιουμτσίδη - Τον υποδέχθηκαν με λύρες και ποντιακούς χορούς

Onsports Team

Αποθεωτική ήταν η υποδοχή του Γιώργου Κουγιουμτσίδη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» μετά την κατάκτηση της ζώνης του παγκόσμιου πρωταθλητή και το χρυσό μετάλλιο.

Ο νεαρός πρωταθλητής της πάλης έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας που στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής στην κατηγορία Ανδρών. Μάλιστα, όπως είναι εύκολα αντιληπτό, κατά την επιστροφή του στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» αποθεώθηκε απ’ όσους έσπευσαν να βρεθούν στο πλευρό του.

Συγκεκριμένα, το «παρών» στο αεροδρόμιο έδωσαν περισσότεροι από 200 φίλοι και θαυμαστές του Γιώργου Κουγιουμτσίδη, μεταξύ των οποίων ήταν συγγενείς του και συναθλητές του, αλλά και ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, Σωκράτης Λιάκος.

Μόλις ο Έλληνας αθλητής εμφανίστηκε, το αεροδρόμιο πήρε… φωτιά, μια και τον υποδέχθηκαν με λύρες και ποντιακούς χορούς, σ’ ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Μάλιστα, οι φίλοι του τον σήκωσαν στα χέρια και τον αποθέωσαν για τη ζώνη του παγκόσμιου πρωταθλητή και το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε.