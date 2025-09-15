Εμμανουήλ Καραλής: Χάρισε το 26ο μετάλλιο στην Ελλάδα σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Onsports Team

Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εξαιρετικό αγώνα στον τελικό του άλματος επί κοντώ, «δυσκόλεψε» τον «εξωγήινο» Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος στην συνέχεια έκανε παγκόσμιο ρεκόρ και τελείωσε τον αγώνα με το ασημένιο μετάλλιο στο στήθος.

Παράλληλα, αυτό ήταν το πρώτο μετάλλιο της Ελλάδας στο 20ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο, εξασφαλίζοντας ότι η χώρα μας θα βρίσκεται εντός του πίνακα μεταλλίων, για έκτη διαδοχική διοργάνωση.

Συνολικά, είναι το 26ο μετάλλιο της Ελλάδας στην ιστορία της διοργάνωσης, όγδοο ασημένιο και πρώτο στο επί κοντώ ανδρών, που ακολουθεί τα... χνάρια του αντίστοιχου αγωνίσματος των γυναικών, όπου η χώρα μας έχει ένα χρυσό και δύο χάλκινα, με τις Κατερίνα Στεφανίδη και Νικόλ Κυριακοπούλου.

Τα 26 ελληνικά μετάλλια ανά διοργάνωση: