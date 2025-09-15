Εμμανουήλ Καραλής: Χάρισε το 26ο μετάλλιο στην Ελλάδα σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Το πρώτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής.
Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εξαιρετικό αγώνα στον τελικό του άλματος επί κοντώ, «δυσκόλεψε» τον «εξωγήινο» Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος στην συνέχεια έκανε παγκόσμιο ρεκόρ και τελείωσε τον αγώνα με το ασημένιο μετάλλιο στο στήθος.
Παράλληλα, αυτό ήταν το πρώτο μετάλλιο της Ελλάδας στο 20ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο, εξασφαλίζοντας ότι η χώρα μας θα βρίσκεται εντός του πίνακα μεταλλίων, για έκτη διαδοχική διοργάνωση.
Συνολικά, είναι το 26ο μετάλλιο της Ελλάδας στην ιστορία της διοργάνωσης, όγδοο ασημένιο και πρώτο στο επί κοντώ ανδρών, που ακολουθεί τα... χνάρια του αντίστοιχου αγωνίσματος των γυναικών, όπου η χώρα μας έχει ένα χρυσό και δύο χάλκινα, με τις Κατερίνα Στεφανίδη και Νικόλ Κυριακοπούλου.
Τα 26 ελληνικά μετάλλια ανά διοργάνωση:
|
ΕΤΟΣ
|
ΑΘΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
|
ΑΓΩΝΙΣΜΑ
|
ΜΕΤΑΛΛΙΟ
|
1983
|
Άννα Βερούλη
|
Ακοντισμός
|
Χάλκινο
|
1997
|
Νίκη Ξάνθου
|
Μήκος
|
Ασημένιο
|
1997
|
Κώστας Γκατσιούδης
|
Ακοντισμός
|
Χάλκινο
|
1999
|
Βούλα Τσιαμήτα
|
Τριπλούν
|
Χρυσό
|
1999
|
Μιρέλα Μανιάνι
|
Ακοντισμός
|
Χρυσό
|
1999
|
Κώστας Γκατσιούδης
|
Ακοντισμός
|
Ασημένιο
|
1999
|
Τασούλα Κελεσίδου
|
Δισκοβολία
|
Ασημένιο
|
1999
|
Κατερίνα Θάνου
|
100μ.
|
Χάλκινο
|
1999
|
Όλγα Βασδέκη
|
Τριπλούν
|
Χάλκινο
|
2001
|
Κώστας Κεντέρης
|
200μ.
|
Χρυσό
|
2001
|
Μιρέλα Μανιάνι
|
Ακοντισμός
|
Ασημένιο
|
2001
|
Κώστας Γκατσιούδης
|
Ακοντισμός
|
Χάλκινο
|
2001
|
Κατερίνα Θάνου
|
100μ.
|
Ασημένιο
|
2001
|
Τασούλα Κελεσίδου
|
Δισκοβολία
|
Χάλκινο
|
2003
|
Μιρέλα Μανιάνι
|
Ακοντισμός
|
Χρυσό
|
2003
|
Τασούλα Κελεσίδου
|
Δισκοβολία
|
Ασημένιο
|
2003
|
Κατερίνα Βόγγολη
|
Δισκοβολία
|
Χάλκινο
|
2003
|
Περικλής Ιακωβάκης
|
400μ. εμπόδια
|
Χάλκινο
|
2003
|
Κατερίνα Θάνου
|
100μ.
|
Χάλκινο
|
2015
|
Νικόλ Κυριακοπούλου
|
Επί κοντώ
|
Χάλκινο
|
2017
|
Κατερίνα Στεφανίδη
|
Επί κοντώ
|
Χρυσό
|
2019
|
Κατερίνα Στεφανίδη
|
Επί κοντώ
|
Χάλκινο
|
2022
|
Μίλτος Τεντόγλου
|
Μήκος
|
Ασημένιο
|
2023
|
Μίλτος Τεντόγλου
|
Μήκος
|
Χρυσό
|
2023
|
Αντιγόνη Ντρισμπιώτη
|
35χλμ. βάδην
|
Χάλκινο
|
2025
|
Εμμανουήλ Καραλής
|
Επί κοντώ
|
Ασημένιο