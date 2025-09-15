Τόκιο 2025: Τρομερή στιγμή - Η αγωνία Καραλή για το άλμα του Ντουπλάντις και το ξέσπασμα στο ρεκόρ

Onsports Team

Με τεράστια αγωνία έζησε την κορυφαία στιγμή του τελικού του επί κοντώ και το νέο παγκόσμιο ρεκόρ του Μόντο Ντουπλάντις στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Τόκιο ο Εμμανουήλ Καραλής.

Ο Έλληνας πρωταθλητής διατηρεί ισχυρούς δεσμούς φιλίας με τον Σουηδό σούπερ σταρ του αγωνίσματος, κάτι που φάνηκε και αμέσως μετά το τελευταίο και συνάμα ιστορικό άλμα του Σκανδιναβού αθλητή για το νέο παγκόσμιο ρεκόρ.

Ο Μόντο Ντουπλάντις αφού εξασφάλισε το χρυσό μετάλλιο στη «μάχη» του με τον Εμμανουήλ Καραλή, τοποθέτησε τον πήχη στα 6.30μ. θέλοντας να βελτιώσει κατά ένα εκατοστό το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ.

Οι δύο πρώτες προσπάθειες δεν στέφθηκαν από επιτυχία, αλλά στην τρίτη ο Σουηδός πρωταθλητής κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο και έγραψε ιστορία. Μάλιστα, άμεσα βρέθηκε στην αγκαλιά του Έλληνα «αντιπάλου» του, πανηγυρίζοντας και οι δύο για τη νέα τεράστια επιτυχία του Μόντο Ντουπλάντις.

Λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα, ο Εμμανουήλ Καραλής είχε ακολουθήσει το σπριντ του Σουηδού με έκδηλη αγωνία, η οποία μετατράπηκε σε ξέσπασμα χαράς αμέσως μόλις ο πήχης έμεινε στη θέση του.