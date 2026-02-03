Ινφαντίνο: «Η FIFA εξετάζει τη άρση της απαγόρευσης ρωσικών συλλόγων και εθνικών ομάδων»

Οnsports Team

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, σε συνέντευξή του στο Sky News, δήλωσε ότι η παγκόσμια ομοσπονδία «πρέπει» να αξιολογήσει την άρση της απαγόρευσης συμμετοχής των ρωσικών συλλόγων και εθνικών ομάδων σε όλες τις διεθνείς διοργανώσεις.

Παραδέχτηκε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο άρσης της απαγόρευσης που επιβλήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2022, μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο τόνισε τη σημασία του «να έχουν τα κορίτσια και αγόρια από την Ρωσία να έχουν την ευκαιρία να παίξουν ποδόσφαιρο σε άλλα μέρη της Ευρώπης». «Αυτή η απαγόρευση δεν πέτυχε τίποτα, δημιούργησε μόνο περισσότερο μίσος και απογοήτευση», τόνισε ο πρόεδρος της FIFA και πρόσθεσε:

«Θα πρέπει να κατοχυρώσουμε στο καταστατικό μας ότι δεν πρέπει ποτέ να απαγορεύουμε σε καμία χώρα να παίζει ποδόσφαιρο λόγω των ενεργειών των πολιτικών ηγετών της. Νομίζω ότι στον διχασμένο κόσμο μας χρειαζόμαστε ευκαιρίες όπου οι άνθρωποι μπορούν να ενωθούν για το πάθος τους για το ποδόσφαιρο».

Είπε επίσης ότι είναι κατά της απαγόρευσης στο Ισραήλ, λέγοντας ότι μια τέτοια απαγόρευση «είναι μια ήττα».

Όταν ρωτήθηκε για όσους ζητούν μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου των ΗΠΑ το 2026 λόγω ανησυχιών για τις πολιτικές μετανάστευσης και τα ζητήματα ασφάλειας του Προέδρου Τραμπ, είπε ότι δεν υπάρχει ποτέ καμία έκκληση για μποϊκοτάζ από επιχειρήσεις ή σε διπλωματικό επίπεδο.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο, αναφερόμενος στην απονομή του Βραβείου Ειρήνης της FIFA στον Ντόναλντ Τραμπ στην κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 στις 5 Δεκεμβρίου 2025, είπε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ «αξίζει την τιμή», μιλώντας επίσης για την χειρονομία της Μαρίνα Κορίνα Ματσάντο, η οποία τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2025: «Δεν το λέει μόνο ο Τζιάνι Ινφαντίνο, το λέει και ο κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης. Ήταν απαραίτητος στην επίλυση συγκρούσεων και στη διάσωση χιλιάδων ζωών».

Ο πρόεδρος της FIFA σημείωσε ότι το σύνθημα της FIFA - το ποδόσφαιρο ενώνει τον κόσμο - «συμβαδίζει με την ειρήνη».

«Έτσι, ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε την ειρήνη στον κόσμο, θα πρέπει να το κάνουμε, και για αυτόν τον λόγο, για κάποιο χρονικό διάστημα σκεφτόμασταν αν πρέπει να κάνουμε κάτι για να ανταμείψουμε τους ανθρώπους που κάνουν κάτι».

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο μίλησε για το πώς αυτός και η FIFA βοήθησαν να φύγουν οι γυναίκες παίκτριες από το Αφγανιστάν μετά την επανάκτηση της εξουσίας από τους Ταλιμπάν, με μερικές από αυτές τις γυναίκες κατέληξαν να προπονούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Ήταν και είναι το σωστό. Αυτές οι γυναίκες «αφέθηκαν μόνες τους μετά την αλλαγή καθεστώτος και νιώθαμε ότι ήταν σημαντικό να δώσουμε ένα μήνυμα για να βοηθήσουμε, να συνδράμουμε, όλα αυτά τα κορίτσια και τις γυναίκες του Αφγανιστάν που αγαπούν το παιχνίδι. Τελικά, καταφέραμε, όχι μόνο να βοηθήσουμε αυτά τα κορίτσια και τις γυναίκες να βγουν έξω και να τα βοηθήσουμε να έχουν μια νέα ζωή, αλλά και να τους δώσουμε έναν πραγματικό σκοπό στο ποδόσφαιρο. Να τις κάνουμε να ενωθούν, να προπονηθούν και να παίξουν και να εκπροσωπήσουν με κάποιο τρόπο τη χώρα τους με μια ομάδα που ονομάζεται Αφγανές Γυναικείες Ενωμένες. Η FIFA πρέπει απλώς να συμμετέχει. Αλλά να συμμετέχει για όλους. Χωρίς να παίρνει θέση».

Ο πρόεδρος της FIFA ζήτησε επίσης συγγνώμη για τα σχόλια που έγιναν στις 23 Ιανουαρίου για τους Άγγλους οπαδούς (Για πρώτη φορά στην ιστορία, κανένας Άγγλος δεν συνελήφθη κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022. Είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Δεν ήταν πρόθεσή μου να προσβάλω) «Είμαι μεγάλος οπαδός του αγγλικού ποδοσφαίρου», τόνισε.