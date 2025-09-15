Εμμανουήλ Καραλής: Μανόλο από ασήμι και πρώτο μετάλλιο! - Παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουμπλάντις

ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ο Εμμανουήλ Καραλής βρέθηκε από την… κόλαση στον «παράδεισο» και με ακόμα ένα άλμα στα 6.00μ. κατέκτησε το πρώτο μετάλλιο της καριέρας του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, το οποίο είναι από ασήμι! – «Χρυσός» ο ασυναγώνιστος Μόντο Ντουπλάντις.

Ο «Μανόλο» πέρασε για 12η φορά φέτος (και 13η συνολικά) τα 6 μέτρα, σε ακόμα μια ιστορική μάχη με τον «εξωγήινο» Σουηδό.

Ο Καραλής έβαλε έτσι το… κερασάκι στην τούρτα μιας πολύ γλυκιάς χρονιάς, καθώς κατέκτησε το πρώτο μετάλλιο του στην πέμπτη του συμμετοχή σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου. Το κυνηγούσε χρόνια, το ήθελε πολύ, το λαχταρούσε, το πάλεψε, το άξιζε και η μοίρα του το έδωσε στα 26 του.

Αυτό είναι το έβδομο μετάλλιο της καριέρας του, καθώς είχε προηγηθεί ένα χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο (Παρίσι), ένα ασημένιο (Ναντζίνγκ) και ένα χάλκινο (Γλασκώβη) σε Παγκόσμια πρωταθλήματα κλειστού στίβου, ένα χρυσό (Άπελντοορν), ένα ασημένιο (Κωνσταντινούπολη) σε Ευρωπαϊκά κλειστού κι ένα ασημένιο (Ρώμη) σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού.

Το ασημένιο του Καραλή είναι το πρώτο μετάλλιο της Ελλάδας στη διοργάνωση του Τόκιο κι ήρθε έπειτα από έναν αγώνα που έσπασε καρδιές με τον 25χρονο άλτη να κινδυνεύει να μείνει στα 5.90 και στην 4η θέση, αλλά να βρίσκει τα ψυχικά αποθέματα και να περνά τα 5.95 με την τρίτη προσπάθεια, ενώ στη συνέχεια πέρασε με την πρώτη τα 6.00μ., ύψος που του χάρισε το μετάλλιο.

Ο Μανόλο δεν σταμάτησε, όμως εκεί! Κυνήγησε το χρυσό μετάλλιο, τη νίκη απέναντι στον τεράστιο Μόντο Ντουπλάντις. Είχε ένα υπέροχο άλμα στα 6.10, ένα καταπληκτικό στα 6.15, αλλά και τα δύο χάθηκαν στις λεπτομέρειες. Έδειξε, πάντως, ότι τα έχει!

Ο Σουηδός αντέδρασε στην πίεση πέρασε και τα δύο ύψη και ώθησε τον Καραλή στα 6.20, σε έναν ιστορικό αγώνα. Τα 6.20 ήταν τεράστια υπέρβαση για τον ψυχωμένο Έλληνα των 6.08 (ατομικό ρεκόρ). Το πάλεψε, όμως, με ένα θαρραλέο άλμα, το έριξε και Παγκόσμιος Πρωταθλητής αναδείχτηκε δίκαια για τρίτη φορά ο Ντουπλάντις.

Ο Σουηδός, αφού «κλείδωσε» τη νίκη, πήγε για το 14ο παγκόσμιο ρεκόρ της καριέρας του, το οποίο ήρθε με την τρίτη προσπάθεια και μόλις έναν μήνα μετά το προηγούμενο.