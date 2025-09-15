Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Απίθανος Τεντόγλου: Πέρασε στον τελικό του μήκους με το πρώτο άλμα του - Στο... χαλαρό έκανε 8.17μ.!
EUROKINISSI
Onsports team 15 Σεπτεμβρίου 2025, 14:01
ΣΠΟΡ

Απίθανος Τεντόγλου: Πέρασε στον τελικό του μήκους με το πρώτο άλμα του - Στο... χαλαρό έκανε 8.17μ.!

Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε 8.17μ. στο πρώτο του άλμα στον προκριματικό κι εξασφάλισε την παρουσία του στον μεγάλο τελικό του μήκους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου.

Άνετος κι ωραίος ο Έλληνας πρωταθλητής, το είπε και το έκανε στον προκριματικό του μήκους στη διοργάνωση που διεξάγεται στο Τόκιο.

Ο Τεντόγλου, ο οποίος είναι ο κάτοχος του τίτλου πέρα πάνω από το όριο των 8.15μ. Συγκεκριμένα, στην πρώτη του προσπάθεια έκανε άλμα στα 8.17μ. κι έγινε ο πρώτος χρονικά αθλητής που εξασφάλισε την παρουσία του στον μεγάλο τελικό του αγωνίσματος.

Ο αγώνας που θα κρίνει τα μετάλλια είναι προγραμματισμένος για την ερχόμενη Τετάρτη (17/09) στις 14:50 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2.

Το άλμα που έστειλε τον Μίλτο Τεντόγλου στον τελικό του μήκους:



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Θύρα 13 κατά Παπαδημητρίου: «Είσαι ανεπιθύμητος!»
10 λεπτά πριν Θύρα 13 κατά Παπαδημητρίου: «Είσαι ανεπιθύμητος!»
EUROLEAGUE
Μπάγερν Μονάχου: Επιστρέφει ο Στέφαν Γιόβιτς στη Βαυαρία
11 λεπτά πριν Μπάγερν Μονάχου: Επιστρέφει ο Στέφαν Γιόβιτς στη Βαυαρία
SUPER LEAGUE
A Bola: «Παναθηναϊκός και Βιτόρια έκριναν πως δεν υπήρχαν προϋποθέσεις για να συνεχίσει»
33 λεπτά πριν A Bola: «Παναθηναϊκός και Βιτόρια έκριναν πως δεν υπήρχαν προϋποθέσεις για να συνεχίσει»
EUROBASKET
Εθνική Ομάδα: Στην Αθήνα οι θριαμβευτές
1 ώρα πριν Εθνική Ομάδα: Στην Αθήνα οι θριαμβευτές
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved