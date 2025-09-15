Απίθανος Τεντόγλου: Πέρασε στον τελικό του μήκους με το πρώτο άλμα του - Στο... χαλαρό έκανε 8.17μ.!

EUROKINISSI

Onsports team

Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε 8.17μ. στο πρώτο του άλμα στον προκριματικό κι εξασφάλισε την παρουσία του στον μεγάλο τελικό του μήκους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου.

Άνετος κι ωραίος ο Έλληνας πρωταθλητής, το είπε και το έκανε στον προκριματικό του μήκους στη διοργάνωση που διεξάγεται στο Τόκιο.

Ο Τεντόγλου, ο οποίος είναι ο κάτοχος του τίτλου πέρα πάνω από το όριο των 8.15μ. Συγκεκριμένα, στην πρώτη του προσπάθεια έκανε άλμα στα 8.17μ. κι έγινε ο πρώτος χρονικά αθλητής που εξασφάλισε την παρουσία του στον μεγάλο τελικό του αγωνίσματος.

Ο αγώνας που θα κρίνει τα μετάλλια είναι προγραμματισμένος για την ερχόμενη Τετάρτη (17/09) στις 14:50 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2.

Το άλμα που έστειλε τον Μίλτο Τεντόγλου στον τελικό του μήκους: