Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Με το… δεξί Τυνησία και Νιγηρία

Οnsports Τeam

Η Τυνησία ξεκίνησε με το… δεξί στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, που φιλοξενείται στο Μαρόκο, επικρατώντας 3-1 της Ουγκάντα για τον Γ΄ όμιλο.

Οι σκόρερ για την ομάδα του Χατέμ Τραμπελσί ήταν ο Σκίρι (10΄) και ο Ασουρι (40΄, 64΄), ενώ ο Ομεντί μείωσε για τους φιλοξενούμενους στις καθυστερήσεις (90+2΄).

Στον ίδιο όμιλο, η Νιγηρία επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και ξεκίνησε επίσης με νίκη, επικρατώντας 2-1 της Τανζανίας στην πόλη Φεζ. Ο Ατζάγι έδωσε το προβάδισμα στους Νιγηριανούς στο 36΄, ο Μομπουά ισοφάρισε στο 50΄, αλλά ο Αντεμόλα Λούκμαν απάντησε άμεσα στο 52΄ διαμορφώνοντας το αποτέλεσμα.

Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στους 6 ομίλους της διοργάνωσης:

Όμιλος A

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Μαρόκο – Κομόρες 2-0

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Μάλι – Ζάμπια 1-1

Όμιλος B

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Νότια Αφρική – Αγκόλα 2-1

Αίγυπτος – Ζιμπάμπουε 2-1

Όμιλος Γ

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Νιγηρία – Τανζανία 2-1

Τυνησία – Ουγκάντα 3-1

Όμιλος Δ

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

ΛΔ Κονγκό – Μπενίν 1-0

Σενεγάλη – Μποτσουάνα 3-0

Όμιλος E

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Μπουρκίνα Φάσο – Ισημ. Γουινέα 13:30

Αλγερία – Σουδάν 16:00

Όμιλος ΣΤ

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025