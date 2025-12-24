Ομάδες

Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Με το… δεξί Τυνησία και Νιγηρία
Οnsports Τeam 24 Δεκεμβρίου 2025, 02:13
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Τυνησία ξεκίνησε με το… δεξί στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, που φιλοξενείται στο Μαρόκο, επικρατώντας 3-1 της Ουγκάντα για τον Γ΄ όμιλο.

Οι σκόρερ για την ομάδα του Χατέμ Τραμπελσί ήταν ο Σκίρι (10΄) και ο Ασουρι (40΄, 64΄), ενώ ο Ομεντί μείωσε για τους φιλοξενούμενους στις καθυστερήσεις (90+2΄).

Στον ίδιο όμιλο, η Νιγηρία επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και ξεκίνησε επίσης με νίκη, επικρατώντας 2-1 της Τανζανίας στην πόλη Φεζ. Ο Ατζάγι έδωσε το προβάδισμα στους Νιγηριανούς στο 36΄, ο Μομπουά ισοφάρισε στο 50΄, αλλά ο Αντεμόλα Λούκμαν απάντησε άμεσα στο 52΄ διαμορφώνοντας το αποτέλεσμα.

Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στους 6 ομίλους της διοργάνωσης:

Όμιλος A

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

  • Μαρόκο – Κομόρες 2-0

 

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

  • Μάλι – Ζάμπια 1-1

 

Όμιλος B

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

  • Νότια Αφρική – Αγκόλα 2-1

 

  • Αίγυπτος – Ζιμπάμπουε 2-1

 

Όμιλος Γ

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

  • Νιγηρία – Τανζανία 2-1

 

  • Τυνησία – Ουγκάντα 3-1

 

Όμιλος Δ

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

  • ΛΔ Κονγκό – Μπενίν 1-0

 

  • Σενεγάλη – Μποτσουάνα 3-0

 

Όμιλος E

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

  • Μπουρκίνα Φάσο – Ισημ. Γουινέα 13:30
  • Αλγερία – Σουδάν 16:00

Όμιλος ΣΤ

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

  • Ακτή Ελεφαντοστού – Μοζαμβίκη 18:30
  • Καμερούν – Γκαμπόν 21:00

 



