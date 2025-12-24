Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Με το… δεξί Τυνησία και Νιγηρία
Η Τυνησία ξεκίνησε με το… δεξί στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, που φιλοξενείται στο Μαρόκο, επικρατώντας 3-1 της Ουγκάντα για τον Γ΄ όμιλο.
Οι σκόρερ για την ομάδα του Χατέμ Τραμπελσί ήταν ο Σκίρι (10΄) και ο Ασουρι (40΄, 64΄), ενώ ο Ομεντί μείωσε για τους φιλοξενούμενους στις καθυστερήσεις (90+2΄).
Στον ίδιο όμιλο, η Νιγηρία επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και ξεκίνησε επίσης με νίκη, επικρατώντας 2-1 της Τανζανίας στην πόλη Φεζ. Ο Ατζάγι έδωσε το προβάδισμα στους Νιγηριανούς στο 36΄, ο Μομπουά ισοφάρισε στο 50΄, αλλά ο Αντεμόλα Λούκμαν απάντησε άμεσα στο 52΄ διαμορφώνοντας το αποτέλεσμα.
Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στους 6 ομίλους της διοργάνωσης:
Όμιλος A
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
- Μαρόκο – Κομόρες 2-0
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
- Μάλι – Ζάμπια 1-1
Όμιλος B
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
- Νότια Αφρική – Αγκόλα 2-1
- Αίγυπτος – Ζιμπάμπουε 2-1
Όμιλος Γ
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
- Νιγηρία – Τανζανία 2-1
- Τυνησία – Ουγκάντα 3-1
Όμιλος Δ
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
- ΛΔ Κονγκό – Μπενίν 1-0
- Σενεγάλη – Μποτσουάνα 3-0
Όμιλος E
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
- Μπουρκίνα Φάσο – Ισημ. Γουινέα 13:30
- Αλγερία – Σουδάν 16:00
Όμιλος ΣΤ
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
- Ακτή Ελεφαντοστού – Μοζαμβίκη 18:30
- Καμερούν – Γκαμπόν 21:00