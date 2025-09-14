Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Χρυσό στα 100μ. η Αμερικανίδα Μελίσα Τζέφερσον Γούντεν

Onsports Team

Με 10.61 στην κούρσα της «μιας ανάσας» η Γούντεν έκανε την τέταρτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να έχουν την ταχύτερη γυναίκα στον κόσμο. Αυτό προέκυψε από τον τελικό των 100 μέτρων στο 20ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο. Εκεί, η Μελίσα Τζέφερσον Γούντεν κέρδισε την κούρσα που εξιτάρει τους φίλους του κλασικού αθλητισμού.

Η Αμερικανίδα έκανε εξαιρετική επίδοση για να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο. Με 10.61 πέτυχε τον τέταρτο καλύτερο χρόνο όλων των εποχών και φυσικά έγινε η ταχύτερη γυναίκα του κόσμου για φέτος.

Παράλληλα, έκανε και ρεκόρ αγώνων στην κούρσα της «μιας ανάσας» όπως συνηθίζεται να αποκαλείται από τους φιλάθλους.

Δεύτερη ήρθε η Τζαμαϊκανή, Τίνα Κλέιτον, που έκανε 10.76, ενώ χάλκινο μετάλλιο πήρε η Ζουλιέν Άλφρεντ από την Αγία Λουκία με επίδοση 10.84.