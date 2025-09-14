Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Χρυσό στα 100μ. η Αμερικανίδα Μελίσα Τζέφερσον Γούντεν
Onsports Team 14 Σεπτεμβρίου 2025, 19:33
ΣΠΟΡ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Χρυσό στα 100μ. η Αμερικανίδα Μελίσα Τζέφερσον Γούντεν

Με 10.61 στην κούρσα της «μιας ανάσας» η Γούντεν έκανε την τέταρτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να έχουν την ταχύτερη γυναίκα στον κόσμο. Αυτό προέκυψε από τον τελικό των 100 μέτρων στο 20ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο. Εκεί, η Μελίσα Τζέφερσον Γούντεν κέρδισε την κούρσα που εξιτάρει τους φίλους του κλασικού αθλητισμού.

Η Αμερικανίδα έκανε εξαιρετική επίδοση για να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο. Με 10.61 πέτυχε τον τέταρτο καλύτερο χρόνο όλων των εποχών και φυσικά έγινε η ταχύτερη γυναίκα του κόσμου για φέτος.

Παράλληλα, έκανε και ρεκόρ αγώνων στην κούρσα της «μιας ανάσας» όπως συνηθίζεται να αποκαλείται από τους φιλάθλους.

Δεύτερη ήρθε η Τζαμαϊκανή, Τίνα Κλέιτον, που έκανε 10.76, ενώ χάλκινο μετάλλιο πήρε η Ζουλιέν Άλφρεντ από την Αγία Λουκία με επίδοση 10.84.

 



Ροή ειδήσεων

EUROBASKET
Ελλάδα – Φινλανδία: Χόρεψαν συρτάκι και φόρεσαν τα μετάλλια τους οι διεθνείς!
32 λεπτά πριν Ελλάδα – Φινλανδία: Χόρεψαν συρτάκι και φόρεσαν τα μετάλλια τους οι διεθνείς!
SUPER LEAGUE
Asteras Aktor – ΑΕΛ 2-2: Έφυγε με σπουδαίο βαθμό η ομάδα της Λάρισας
37 λεπτά πριν Asteras Aktor – ΑΕΛ 2-2: Έφυγε με σπουδαίο βαθμό η ομάδα της Λάρισας
ΣΠΟΡ
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: «Χρυσός»ο Ομπλίκ Σεβίλ στα 100μ.
40 λεπτά πριν Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: «Χρυσός»ο Ομπλίκ Σεβίλ στα 100μ.
SUPER LEAGUE
Κηφισιά – Παναθηναϊκός 3-2: Το απόλυτο πατατράκ για το «τριφύλλι»
51 λεπτά πριν Κηφισιά – Παναθηναϊκός 3-2: Το απόλυτο πατατράκ για το «τριφύλλι»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved