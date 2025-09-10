Τέσσερα αστέρια ετοιμα για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Πάλης!

Οnsports Τeam

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση την χρονιάς έχει ξεκινήσει. Από τις 13 έως τις 21 Σεπτεμβρίου στην Κροατία θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Πάλης Ανδρών – Γυναικών.

Το Παγκόσμιο πρωτάθλημα, όπως είναι αναμενόμενο θα τραβήξει πάνω του όλα τα βλέμματα και οι Ελληνες πρωταθλητές είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν με αξιώσεις μεγάλες επιτυχίες.

Η Ελλάδα θα αγωνιστεί με τέσσερις αθλητές στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και σύμφωνα με την αξία, το ταλέντο και το πάθος των αθλητών θα διεκδικήσει ισάριθμα μετάλλια!

Γιώργος Κουγιουμτσίδης: Το «φαινόμενο» της ελληνικής Πάλης είναι εδώ! Επέστρεψε, γεμάτος όρεξη και είναι έτοιμος να κάνει αυτό που ξέρει πολύ καλά! Να σηκώσει την ελληνική σημαία ψηλά! Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης θα αγωνιστεί στα 79κ. ελευθέρας.

Νταουρέν Κουρουγκλίεβ: Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης έχει μάθει να φέρνει μεγάλες επιτυχίες! Το Παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι το… προσωπικό του Εβερεστ, μιας και δεν έχει ποτέ κατακτήσει ένα μετάλλιο. Προέρχεται από τραυματισμό στο γόνατο, αλλά η επιθυμία του να διακριθεί τον κάνει πάντα ένα από τα φαβορί!

Μαρία Πρεβολαράκη: Στις 11 Απριλίου η Μαρία Πρεβολαράκη έκανε όλη την Ελλάδα να συγκινηθεί. Για πρώτη φορά στην καριέρα της στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μία καριέρα γεμάτη διακρίσεις, μία καριέρα γεμάτη σκληρή δουλειά δικαιώθηκε κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο. Πλέον με τον αέρα της πρωταθλήτριας Ευρώπης θα πάει στο Παγκόσμιο με στόχο να είναι εκ νέου στο βάθρο!

Αζαμάτ Χοσόνοβ: Τα Παγκόσμια πρωταθλήματα του πάνε του Αζαμάτ, καθώς έχει κατακτήσει δύο μετάλλια. Η πορεία του με τα χρώματα της Ελλάδας είναι αξιέπαινη και κάνει πάντα μεγάλες πορείες. Πλέον στο παγκόσμιο πρωτάθλημα έχει σαν στόχο το… βάθρο