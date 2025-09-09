Ομάδες

Μαρία Σάκκαρη: Διακοπή στην πρεμιέρα της στη Γουαδαλαχάρα - Πότε ξεκινά και πάλι
Οnsports Τeam 09 Σεπτεμβρίου 2025, 14:16
ΣΠΟΡ

Τη διακοπή της πρεμιέρας της Μαρίας Σάκκαρη στο τουρνουά της Γουαδαλαχάρα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση που έπληξε την περιοχή, τα ξημερώματα της Τρίτης (09/09).

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αντιμετώπισε την Έλσα Ζακεμό στην πρώτη της «μάχη» στο τουρνουά του Μεξικού, όμως, παρά το γεγονός πως ο αγώνας ξεκίνησε κανονικά στην ώρα του, διεκόπη για δύο ώρες, λόγω έντονης βροχόπτωσης.

Τελικά, οι διοργανωτές αποφάσισαν να ορίσουν την επανέναρξη του ματς τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/09) στις 01:00 ώρα Ελλάδας και ο αγώνας θα συνεχιστεί από το σημείο που διεκόπη.

Η νεαρή Γαλλίδα ξεκίνησε πιο συγκεντρωμένη και μέχρι τη διακοπή είχε προβάδισμα 4-1 στο πρώτο σετ, έχοντας πετύχει δύο breaks κόντρα στην Μαρία Σάκκαρη.

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


