Μαρία Σάκκαρη: Διακοπή στην πρεμιέρα της στη Γουαδαλαχάρα - Πότε ξεκινά και πάλι
Τη διακοπή της πρεμιέρας της Μαρίας Σάκκαρη στο τουρνουά της Γουαδαλαχάρα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση που έπληξε την περιοχή, τα ξημερώματα της Τρίτης (09/09).
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αντιμετώπισε την Έλσα Ζακεμό στην πρώτη της «μάχη» στο τουρνουά του Μεξικού, όμως, παρά το γεγονός πως ο αγώνας ξεκίνησε κανονικά στην ώρα του, διεκόπη για δύο ώρες, λόγω έντονης βροχόπτωσης.
Τελικά, οι διοργανωτές αποφάσισαν να ορίσουν την επανέναρξη του ματς τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/09) στις 01:00 ώρα Ελλάδας και ο αγώνας θα συνεχιστεί από το σημείο που διεκόπη.
¡SUSPENDIDO POR LLUVIA!
Tláloc se hizo presente en el Complejo Panamericano y obligó a pausar el juego entre Sakkari y Jacquemot
La francesa llevaba ventaja en el primer set
? y ? David Tamayo / El Occidental pic.twitter.com/YygFnHsXz2
Η νεαρή Γαλλίδα ξεκίνησε πιο συγκεντρωμένη και μέχρι τη διακοπή είχε προβάδισμα 4-1 στο πρώτο σετ, έχοντας πετύχει δύο breaks κόντρα στην Μαρία Σάκκαρη.
WTA 500 GDL Open: El match entre María Sakkari y Elsa Jacquemot se encuentra suspendido por mal tiempo.