US Open: «Βασιλιάς» Αλκαράθ στη Νέα Υόρκη!
Onsports Team 08 Σεπτεμβρίου 2025, 00:56
ΣΠΟΡ

Το έκτο Grand Slam της καριέρας του κατέκτησε ο Ισπανός που είναι μόλις 22 ετών, επικρατώντας 3-1 του Γιανίκ Σίνερ.

Ο νέος «βασιλιάς» του τένις, φαίνεται πως είναι αυτός. Ο Κάρλος Αλκαράθ στα 22 του χρόνια, πανηγυρίζει την κατάκτηση του 6ου Grand Slam της καριέρας του. Ο Ισπανός επικράτησε σε 3 ώρες και 42 λεπτά του Γιανίκ Σίνερ με 3-1 σετ, πανηγυρίζοντας το θρίαμβο στον τελικό του US Open!

Ο νεαρός άρχισε εντυπωσιακά παίρνοντας το πρώτο σετ με 6-2, για να αντιδράσει ο Ιταλός ισοφαρίζοντας σε 1-1 με 6-3. Τα δύο τελευταία σετ ο Αλκαράθ τα πήρε με 6-1 και 6-4, ολοκληρώνοντας τον θρίαμβό του στη Νέα Υόρκη.

Ο Αλκαράθ έγινε ο δεύτερος νεότερος τενίστας (πίσω απ’ τον Μποργκ) με έξι Grand Slam. Παράλληλα, έγινε ο νεότερος έχοντας πάρει τουλάχιστον από μία φορά Grand Slam σε όλες τις επιφάνειες. Αυτό συμβαίνει γιατί έχει πάρει 2 Roland Garros, 2 Wimbledon και 2 US Open.

 



